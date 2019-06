Ferrari schreibt Saison 2019 schon fast ab

Enttäuschte Ferrari-Mechaniker beim GP von Monaco

Eigentlich sollte der Kanada-GP das Rennen sein, das für Ferrari noch die besten Chancen bietet: Weil hier vor allem Topspeed und Effizienz der Bremsen gefragt sind, nur wenige echte Kurven fünf Geraden gegenüberstehen, sich die Probleme des Autos vielleicht nicht so extrem auswirken, der hohe Topspeed der Roten sich wie in Bahrain etwas mehr auszahlen könnte. Aber Teamchef Mattia Binotto hielt schon im Vorfeld die Erwartungen niedrig: „Wir wissen, dass wir im Moment nicht konkurrenzfähig genug sind“, ließ er sogar in der offiziellen Pressemitteilung des Teams verkünden – dort, wo normalerweise immer Optimismus und auch ein wenig Schönreden der Situation an der Tagesordnung sind. Doch Binotto wurde deutlich – und setzte sogar noch einen drauf. Es werde auch in absehbarer Zukunft nicht besser werden: „Vorerst werden wir keine weiteren Änderungen am Auto vornehmen, die einen deutlichen Einfluss auf die Probleme haben werden, die wir seit Saisonstart festgestellt haben.“