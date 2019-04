Deutschland Mitfavorit beim eNations Cup

Deutschland trifft bei dem virtuellen Länderturnier in Gruppe C auf Norwegen, Schweden, Argentinien und Brasilien. Aber lediglich vor Argentinien muss sich das deutsche Duo dabei in Acht nehmen: Der aktuell beste Playstation-Spieler der Welt, Nicolas "Nicolas99FC" Villalba, geht für die digitalen Gauchos ins Rennen.



Und: Es wäre kein FIFA-Wettbewerb, gäbe es keine Todesgruppe. In der Gruppe A treffen mit England und Saudi-Arabien die beiden besten Xbox-Spieler der Welt gleich in der Gruppenphase aufeinander. Aber auch Frankreichs Mannschaft gilt als gefährlich - Drama ist in dieser Gruppe vorprogrammiert.