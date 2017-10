In dieser Phase erinnerte die Mercedes-Box den Engländer daran, dass "Vettel gegen Ende des Rennens gefährlich werden" könne. Zunächst musste allerdings der zweite Silberpfeil-Pilot in den Rückspiegel schauen: Zur Rennhalbzeit hatte Vettel den fünften Platz erobert und griff Valtteri Bottas an. Doch der Finne war vor allem auf den Geraden eine andere Kategorie und nicht zu bewältigen. Es folgten die Stopps der Spitzenfahrer: Verstappen blieb vor Hamilton und Ricciardo, doch Vettel ging endlich an Bottas vorbei - und begann mit frischen weichen Reifen den eindrucksvollen Endspurt. In der Schlussphase war er an Ricciardo dran, kam immer näher, doch dann ließen die Reifen am Ferrari nach. Vettel wurde immer langsamer, in den letzten fünf Runden war kein Angriff mehr möglich.