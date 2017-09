Nutznießer des Chaos war Hamilton, der nach schwachem Qualifying von Startplatz fünf direkt an die Spitze fuhr. Seine Box funkte ihn direkt mit einer klaren Anweisung an: "In diesem Rennen geht es darum, das Auto in einem Stück ins Ziel zu bekommen." Nach der anschließenden Safety-Car-Phase vergrößerte Hamilton zügig seinen Vorsprung auf Ricciardo. Renault-Pilot Nico Hülkenberg lag zunächst gut im Rennen, schied allerdings aus und ist nach seinem 129. Grand-Prix-Start der Fahrer mit den meisten Rennen ohne Podium.