In Runde 25 offenbarte Mercedes eine Stallorder: Per Funkspruch forderte der Kommandostand Pole-Setter Bottas auf, Hamilton überholen zu lassen. Der Finne ließ seinen Teamkollegen wenig begeistert gewähren und setzte sein Rennen fortan als Bremsklotz für Vettel fort. "Wir mussten das machen", funkte die Box an Bottas und bat um Verständnis. Ohne Vettel im Nacken und Bottas in Front fuhr Hamilton dem nun ungefährdeten Sieg entgegen.