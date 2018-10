Hamilton blieb davon nach seiner 80. Karriere-Pole an der Spitze unbeeindruckt. Schon nach drei Runden fuhr allerdings das Safety Car auf den Asphalt, das Feld zog sich zusammen. Nach einem Kontakt mit Sauber-Pilot Charles Leclerc handelte sich Kevin Magnussen einen Platten am linken Hinterreifen seines Haas ein. Trümmerteile lagen auf dem Kurs. «Magnussen ist dämlich und wird immer dämlich sein. Das steht fest», ätzte der erboste Leclerc über den Teamfunk. Hitzig ging es bei rund 29 Grad Außentemperatur weiter. Nachdem das Safety Car wieder an die Box gefahren war, versuchte Vettel in der Spoon-Kurve an Verstappen auf Platz drei vorbeizukommen.