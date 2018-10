Pole für Hamilton - Vettel Zweiter

Sebastian Vettel in Shanghai Quelle: epa

Für den dreifachen Weltmeister Hamilton ist es saisonübergreifend die sechste Pole in Serie, die sechste in China und die insgesamt 63. seiner Karriere. Nico Hülkenberg startet von Platz sieben in sein zweites Rennen für Renault. Für Mitfavorit Red Bull verlief das Qualifying erneut nicht nach Wunsch. Der Australier Daniel Ricciardo belegte Platz fünf. Max Verstappen (Niederlande) schied wegen Elektronikproblemen bereits im Q1 aus und steht lediglich auf dem vorletzten Startplatz.