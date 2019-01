Shanghai: Hamilton siegt vor Vettel

Antonio Giovinazzi verlässt die Strecke nach dem Crash.

Quelle: reuters

Vettel, der Sieger vom Auftaktrennen in Australien, war nach einer turbulenten Startphase zunächst zurückgefallen, kämpfte sich aber mit einer starken Leistung wieder nach vorn. "Vielen Dank an das Team, wir haben sehr hart für diesen Sieg gearbeitet", sagte Hamilton nach der Zieldurchfahrt im Boxenfunk. Max Verstappen fuhr von Startplatz 16 im Red Bull noch auf Rang drei.



In einem teilweise spektakulären Rennen blieb Hamilton in seinem Silberpfeil stets Herr der Lage und krönte sich zum Formel-1-Kaiser von China: Mit fünf Siegen ist der 32-Jährige Rekordsieger im Reich der Mitte. Auch Vettel unterstrich vor den Augen von Ferrari-Boss Sergio Marchionne seine Ambitionen, in diesem Jahr mit der Scuderia um den Titel fahren zu können. Der Emmericher Nico Hülkenberg, von Platz sieben gestartet, wurde wegen unerlaubten Überholens während Safety-Car-Phasen mit einer 15-Sekunden-Strafe belegt und wurde in seinem Renault nur Zwölfter. Pascal Wehrlein (Worndorf) fehlte wie schon in Australien wegen Trainingsrückstandes nach einem Unfall im Januar beim "Race of Champions". Nächste Woche in Bahrain soll der 22-Jährige aber wieder in seinem Sauber sitzen.