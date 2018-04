Die Leerstelle im Frauenfußball

Der Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) soll die um die direkte Qualifikation zitternden deutschen Frauen gegen Tschechien in Halle und anschließend gegen Slowenien in Domzale auf Kurs halten, um die Endrundenteilnahme 2019 in Frankreich nicht zu gefährden. "In erster Linie geht es darum, neue Impulse zu setzen und den Kopf freizubekommen, um das volle Leistungsvermögen abrufen zu können. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die WM-Qualifikation am Ende erfolgreich durchziehen werden", sagt der 66-Jährige.