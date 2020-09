US-Frauen kämpfen für gleiche Bezahlung

US-Frauenfußballerinnen

Quelle: ap

Im Kampf um gerechtere Bezahlung drohen die Fußball-Weltmeisterinnen aus den USA ihrem Verband mit Streik. "Das wäre eine Diskussion, die wir zu gegebener Zeit führen müssten", sagte Co-Kapitänin Becky Sauerbrunn am Sonntag in der TV-Sendung "60 Minutes", wo sie gemeinsam mit Weltfußballerin Carli Lloyd, Christen Press und Morgan Brian auftrat. "Wir sind Amerikas 'Dream Team', wir waren an der Spitze. Und ich denke, wir sind die Nummer 1 in der Geschichte des Frauensports", sagte die zweifache Olympiasiegerin und Weltfußballerin von 2015, Carli Lloyd.