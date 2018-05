Schweinsteiger wechselt nach Chicago

„Ich wünschte, ich hätte mehr für Euch tun können“, erklärte der in dieser Saison noch nicht in der Premier League eingesetzte Mittelfeldspieler in einer Videobotschaft via Facebook: „Aber nun war es an der Zeit für mich, etwas zu ändern.“ Auf der Vereins-Homepage wurde er mit den Worten zitiert: „Ich bin traurig, meine vielen Freunde bei Manchester United zu verlassen. Aber es ist der richtige Zeitpunkt, ein neues Kapitel in Chicago aufzuschlagen, und ich freue mich sehr darauf.“