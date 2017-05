Kampf um das geliebte "Bölle"

Am Montagmorgen liefen die Telefone von 98-Präsident Rüdiger Fritsch wieder einmal heiß. Steht er tatsächlich vor einem Wechsel zur TSG Hoffenheim? Das Dementi folgte fast so schnell wie die Eilmeldungen der "Bild" und der Deutschen Presse-Agentur. "Es gab mit keinem Verein Kontakt oder Gespräche", stellte Fritsch klar. Hoffenheims Mediendirektor Christian Frommert sprach von "einer der dicksten Enten, die in letzter Zeit in den TSG-Teich gesetzt wurden".