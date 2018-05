Sport - Ein Gomez ist zu wenig (8/10)

Fast 100 Mio. Euro hat der VfL Wolfsburg investiert und muss trotzdem immer noch um den Klassenerhalt zittern. Nach dem 1:2 im "Endspiel" in Hamburg muss Wolfsburg in die Relegation - und das auch noch gegen einen Lokalrivalen. An Mario Gomez (16 Saisontore) lag es am wenigsten.