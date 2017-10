Auf den Weg gebracht worden war der erste Sieg nach drei Spielen ohne Dreier durch ein Eigentor von Freiburgs Kapitän Julian Schuster (8.), dem ein derartiges Missgeschick schon im Spiel zuvor gegen die TSG Hoffenheim unterlaufen war. Kingsley Coman erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (42.), in der letzten halben Stunde trafen noch Thiago Alcántara (63.), Robert Lewandowski (75.) und Joshua Kimmich per Hackentrick (90.+3). Ein Einstand also fast wie gemalt für Heynckes. Oder doch nicht? „Ich denke nicht, dass alles rosig war. Gerade im Defensivverbund müssen wir noch besser zusammenspielen“, befand Rechtsverteidiger Kimmich selbstkritisch.



Nicht besser als „ganz okay“ bewertete gar sein 72 Jahre alter Trainer den Auftritt, wenngleich ein Aufschwung unverkennbar gewesen war. Besonders in der zweiten Halbzeit, in der die Bayern durchweg dominierten. „So stelle ich mir das vor“, sagte Heynckes.