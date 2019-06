Die Rückkehrer der Bundesligaclubs

Sport - Lukas Podolski (11/17)

Seit 2017 steht Lukas Podolski beim japanischen Klub Vissel Kobe unter Vertrag. Gefeiert wird er bei seiner Ankunft in Japan genau wie in Köln. Bei den Kölnern spielte Podolski seit 1995 in der Jugend und seit 2003 in der ersten Mannschaft. Nach seinem Wechsel 2006 nach München, kehrte er bereits 2009 zurück zum 1. FC Köln.