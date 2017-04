Soziales Engagement in der Bundesliga

So will der VfL Wolfsburg laut Geschäftsführer Thomas Röttgermann nicht mit dem Logo der Schweiger-Stiftung auflaufen, „weil wir in unserem eigenen CSR-Engagement unseren erarbeiteten konzeptionellen Überlegungen folgen möchten und fest davon überzeugt sind, dass diese dann auch authentisch und stringent kommuniziert werden müssen“. Immer mehr Bundesligisten überlassen ihr soziales Engagement nicht mehr dem Zufall, dem Vorstand oder dem Marketing, sondern haben nach Vorbild der Wirtschaft ein professionelles Corporate-Social-Responsibility-Management aufgebaut. Allerdings mit sehr unterschiedlichen personellen Ausstattungen und Entscheidungsbefugnissen.