Die Real-Ausbildung übertrifft nachweislich alle anderen in Europa. Der Klub hat in den vergangenen Jahren so viele Talente zu Profis geformt wie kein anderer in den fünf Top-Ligen. Laut einer FIFA-Studie verdienen 41 von Real groß gezogene Berufsfußballer in Spanien, England, Deutschland, Italien und Frankreich ihr Geld, sieben davon im Team von Zidane. Selbst der für seine Jugendarbeit stets hoch gelobte Erzrivale FC Barcelona mit seiner famosen Akademie „La Masia“ zieht in diesem Ranking mit „nur“ 37 den Kürzeren. Manchester United belegt mit 34 den dritten Platz.