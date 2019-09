Die neue Demut

90 Auf der Leistung kann Österreich zwar aufbauen, in knapp einem Monat gegen Israel und Slowenien müssen dann wieder drei Punkte her, damit die Qualifikation auch gelingen kann.

90 Eine solide Leistung allein wird Österreich in der Tabelle allein nicht helfen. Weil Slowenien im Parallelspiel gewonnen hat, fällt Österreich wieder auf den dritten Platz zurück. Dennoch, das direkte Duell kann hier noch einmal die Entscheidung bringen. In der Gruppe bleibt alles offen.

90 Valentino Lazaro

"Ich denke, dass wir sehr gut reingestartet sind, dass wir den Willen gezeigt haben, drei Punkte zu holen. Leider haben wir in der ersten Halbzeit uns ein paar mal auskontern lassen. Es ist schade, dass es nicht zu drei Punkten gereicht hat."

90 Fazit

Polen und Österreich trennen sich nach einer temporeichen, abwechslungsreichen Partie mit 0:0. Polen hat mit einer soliden Defensivleisutng der Offensive der Österreicher den Zahn gezogen. Es heißt damit weiter auf den ersten Sieg gegen Polen warten. Letztendlich ist der Punkt ein ganz wichtiger. Österreich hat stark gespielt, hat aber genauso bei einigen Aktionen der Polen Glück gehabt. Drei Punkte waren greifbar, doch die Stärken der Polen konnten die Österreicher heute nicht neutralisieren. Letztlich ist der Punkt für die Tabelle trotzdem wichtig. Im Oktober geht es dann im Länderspieldoppel ums Eingemachte, denn dann entscheidet sich, ob Österreich bei der EM 2020 ertreten sein wird.

90 Spielfazit:

Oranje bleibt souverän und gewinnt mit 0:4 in Estland. Gegen defensiv eingestellte Balten tat sich die Niederlande über weite Strecken schwer und konnte ihr Spiel nicht aufziehen, weil die Räume dafür nicht vorhanden waren. Nach Babels Führungstreffer begnügte man sich nur mit Schüssen aus der zweiten Reihe, die nie wirklich gefährlich wurden. Im zweiten Durchgang war die estnische Abwehr anfälliger und Ryan Babel traf schnell zum 0:2. Holland dominierte weiter und hielt sich fast dauerhaft in der gegnerischen Hälfte auf, wo sie den Ball ruhig durch die Reihen liefen ließen. Memphis Depay in seinem 50. Spiel in Oranje traf von der Strafraumkante und bereitete den Schlusspunkt, Wijnaldmus Kopfball, dann auch noch vor. Mit den verdienten drei Punkten hat Holland nun neun auf dem Konto und muss nun im Oktober unbedingt gegen Nordirland gewinnen, wenn es mit der Europameisterschaft klappen soll. Estland steht immer noch mit null Zählern da und verabschiedet sich rechnerisch aus der Qualifikation. Das war es von dieser Stelle, einen schönen Abend noch!

90 Fazit

Eiskalte Rote Teufel gewinnen problemlos mit 4:0 im gefürchteten Hampden Park und können das Ticket zur EURO 2020 schon so gut wie buchen. Zu keinem Zeitpunkt der Partie war dieser Sieg der Belgier heute Abend gefährdet - im Gegenteil, trotz angezogener Handbremse war der Klassenunterschied heute deutlich sichtbar. Der glänzend aufgelegte De Bruyne hat das schottische Team heute im Alleingang abgeschossen und war an allen vier Toren direkt beteiligt. Belgien zeigt, dass es auch im kommenden Jahr zu den ganz heißen Titelfavoriten zählen wird, während Schottland sich nach dem Sieg Russlands wohl schon von allen EURO-Träumen verabschieden kann.

90 Fazit:

Die deutsche Nationalmannschaft müht sich im Auswärtsspiel bei der Auswahl Nordirlands zu einem 2:0-Erfolg und setzt sich an die Spitze der EM-Qualifikationsgruppe C. Nach dem wegen der ausgeglichenen Chancenverteilung verdienten torlosen Pausenunentschieden kam die DFB-Auswahl äußerst entschlossen zurück auf den Rasen und ging durch eine sehenswerte Direktabnahme Halstenbergs in Führung (48.). In den Folgeminuten erarbeitete sie sich Möglichkeiten im Minutentakt, verpasste aber den vorentscheidenden zweiten Treffer. Die Nordiren bauten ihre Anteile nach dieser starken Phase des Favoriten wieder leicht aus und kamen durch Dallas in der 63. Minute zu einer ordentlichen Ausgleichschance. Am Ende einer ansonsten ereignisarmen Schlussphase legte Gnabry dann noch den zweiten Treffer nach (90.+2). Die Löw-Truppe hat heute eigentlich nur eine Viertelstunde lang guten Fußball gezeigt und wird mit einer solchen Leistung große Probleme mit einem nur etwas besser besetzten Widersacher bekommen. Die Nordiren reisen am 10. Oktober in die Niederlande. Das DFB-Team testet einen Tag zuvor in Dortmund gegen Argentinien und tritt vier Tage später in Estland an. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 ALaba schießt drüber! Dann folgt der Schlusspfiff.

90 Alaba tritt an.

90 Gelbe Karte für Krystian Bielik (Polen)

Ein Foul bringt Österreich noch einmal einen Freistoß. Er sieht Gelb für Kritik.

90 Spielende

90 Die letzte Minute läuft. Gelingt hier noch ein Treffer?

90 Spielende

90 Tooor für Deutschland, 0:2 durch Serge Gnabry

Mit seinem neunten Tor im zehnten Länderspiel beseitigt Gnabry die letzten Zweifel! Gegen aufgerückte Gastgeber steckt Havertz auf halbrechts in den Sechzehner zum Münchener durch. Aus sehr spitzem Winkel kann der das Leder noch in die flache linke Ecke schieben.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

90 Die letzte Minute der regulären Spielzeit.

90 Spielende

89 Einwechslung bei Österreich: Michael Gregoritsch

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Während die Nachspielzeit von drei Minuten angezeigt hat, erheben sich die nordirischen Anhänger und feiern ihre Mannschaft für eine kämpferisch einwandfreie Leistung.

89 Auswechslung bei Österreich: Konrad Laimer

90 Can kommt in der Mitte vor die letzte Linie und zieht aus gut 20 Metern ab. Cathcart steht im Weg und fälscht ins rechte Toraus zur Ecke ab.

89 Bielik schießt aus der Distanz - keine Gefahr.

90 Auch der Neu-Schalker Benito Raman bekommt noch sein Belgien-Debüt.

90 Depay verpasst das 0:5! Er nimmt eine hohe Hereingabe direkt und legt sie aus elf Metern rechts daneben.

90 Einwechslung bei Belgien: Benito Raman

90 Auswechslung bei Belgien: Thomas Meunier

87 Lainer zieht vom Sechzehner ab - klar daneben.

90 Drei Minuten gibt es vom ukrainischen Gespann noch obendrauf.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Wijnaldum legt raus zu Berghuis, der leicht nach innen zieht. Sein Schuss geht dann weit drüber.

88 Mit Yari Verschaeren kommt ein weiteres Juwel vom RSC Anderlecht bei den Belgiern auf den Rasen - 18 Jahre alt und ein großes Zukunftsversprechen beim WM-Dritten.

87 Neuer ist noch einmal gefordert, als er eine leicht abgefälschte Flanke von der rechten nordirischen Angriffsseite an der Fünferkante aus der Luft zu pflücken hat.

86 Der Freistoß bringt nichts ein. Polen klärt.

86 Sabitzer und Alaba stehen beim Freistoß.

88 Einwechslung bei Estland: Artjom Dmitrijev

88 Auswechslung bei Estland: Mihkel Ainsalu

87 Einwechslung bei Schottland: John McGinn

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Benjamin Verbič (Slowenien)

90 Spielende

90 Tor für Slowenien, 3:2 durch Benjamin Verbič

90 Auswechslung bei Kasachstan -> Aleksey Shchetkin

90 Einwechslung bei Kasachstan -> Abat Aimbetov

85 Gelbe Karte für Mateusz Klich (Polen)

Er sieht Gelb - gute Distanz für Österreich.

87 Auswechslung bei Schottland: Ryan Christie

86 Einwechslung bei Belgien: Yari Verschaeren

85 ... wird aber von Klich zu Fall gebracht.

86 Auswechslung bei Belgien: Youri Tielemans

84 Eckball geklärt - Sabitzer ist auf dem Weg zum Tor...

85 Die Luft ist auf beiden Seiten raus, Belgien joggt das nun nach Hause. Auch Schottland wird einen pünktlichen Abpfiff mehr als begrüßen.

86 Can ist der letzte Joker des Abends. Der Juventus-Profi übernimmt für den unauffälligen Reus.

89 Tor für Russland, 1:0 durch Mário Fernandes

85 Einwechslung bei Deutschland: Emre Can

84 Der Eckball bringt gleich den nächsten Eckball, diesmal von der anderen Seite.

85 Auswechslung bei Deutschland: Marco Reus

83 Ilsanker spielt gefährlich zurück! Lewandowski kommt da beinahe wieder zum Abschluss, Dragović klärt zur Ecke.

84 Havertz steht am Ende eines Konters über links. Seine Annahme einer sanften Brandt-Hereingabe ist nicht optimal, so dass sein Schussversuch aus mittigen acht Metern zu einer Ecke abgefälscht wird. Die bekommen die Hausherren problemlos geklärt.

88 Auswechslung bei Nordmazedonien -> Eljif Elmas

88 Einwechslung bei Nordmazedonien -> Marjan Radeski

87 Tooor für Niederlande, 0:4 durch Georginio Wijnaldum

Wie schon Freitag sind es nun vier Tore für die Elftal. Depay bringt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld und findet im Sechzehner Wijnaldum. Der Liverpooler ist ungedeckt und kann einnicken. Auf der Linie sieht Lepmets nicht gut aus und lässt den Ball durchrutschen.

86 Bei den Niederlanden ist nun Kevin Strootman auf dem Feld. Er ist der einzige im Oranje-Kader, der beim letzten Duell mit Estland schon dabei war. Das war 2013 bei der WM-Quali für Brasilien.

83 Einwechslung bei Nordirland: Shayne Lavery

83 Auswechslung bei Nordirland: Conor Washington

82 Die O'Neill-Truppe wirkt nun doch ziemlich müde und kommt in diesen Minuten gar nicht an den Ball. Sie ist wohl darauf angewiesen, dass es nach einem langen Schlag in die Spitze noch einmal in der deutschen Abwehr wackelt.

85 Einwechslung bei Estland: Rauno Sappinen

85 Auswechslung bei Estland: Henrik Ojamaa

86 Auswechslung bei Slowakei -> Róbert Mak

86 Einwechslung bei Slowakei -> Lukáš Haraslín

84 Einwechslung bei Niederlande: Kevin Strootman

84 Auswechslung bei Niederlande: Ryan Babel

84 Blind flankt von der linken Seite und sucht de Jong im Sechzehner. Klavan hat aber aufgepasst und ist mit dem Kopf klärend zur Stelle.

80 Österreich leistet sich zu viele Ballverluste. Polen kommt so immer wieder billig in Ballbesitz.

85 Gelbe Karte für Arijan Ademi (Nordmazedonien)

85 Auswechslung bei Ungarn -> László Kleinheisler

85 Einwechslung bei Ungarn -> Filip Holender

85 Auswechslung bei Slowakei -> Juraj Kucka

85 Einwechslung bei Slowakei -> Ján Greguš

82 Tooor für Belgien, 0:4 durch Kevin De Bruyne

Selten hat ein Spieler ein Tor so sehr verdient die De Bruyne heute Abend! Einen langen Ball auf Lukaku schirmt der Mittelstürmer stark ab und findet seinen Kollegen freistehend im linken Strafraum, wo der Ex-Bundesligastar die Pille perfekt in die rechte Ecke dreht, keine Chance für Marshall im Kasten.

79 Laimer steht bei einer Ulmer-Flanke im Absetis.

84 Auswechslung bei Lettland -> Vladimir Kamešs

84 Einwechslung bei Lettland -> Valērijs Šabala

81 Die Bravehearts können nun eine kurze Druckphase erzeugen gegen im Schongang spielende Belgier. Aber meist wird der Ball noch abgefälscht oder der letzte Ball abgefangen. Es fehlen die Abschlüsse.

78 Błaszczykowski war nur kurz im Einsatz - eine Muskelzerrung hat seine Partie beendet.

81 Zehn Minuten sind es noch in Tallinn. Die Niederlande führt nun komfortabel und wird auch die restliche Zeit souverän abspulen. Vielleicht legen sie ja noch einen Treffer nach?

79 Das DFB-Team entfernt sich mehr und mehr von den starken Minuten nach dem Seitenwechsel, rumpelt sich gerade wieder mehr in Richtung Schlusspfiff.

77 Einwechslung bei Polen: Mateusz Klich

79 Gelbe Karte für Thomas Vermaelen (Belgien)



77 Auswechslung bei Polen: Jakub Błaszczykowski

77 Einwechslung bei Österreich: Stefan Ilsanker

77 Auswechslung bei Österreich: Valentino Lazaro

81 Auswechslung bei Slowenien -> Rene Krhin

81 Einwechslung bei Slowenien -> Denis Popovič

78 Einwechslung bei Belgien: Yannick Ferreira-Carrasco

78 Auswechslung bei Belgien: Nacer Chadli

74 Zwei Polen bleiben am Boden liegen. Bei Lewandowski geht's weiter, Błaszczykowski muss wohl runter.

78 Auf der anderen Seite die beste Chance Estlands! Ojamaa kommt zum Schuss und erwischt Cillessen etwas auf dem falschen Fuß. Hollands Keeper lässt nur nach vorne klatschen und van Dijk bereinigt dann.

76 Die Niederlande führen eine Viertelstunde vor dem Ende übrigens mit 3:0 bei den Esten und werden damit nach Abpfiff bei neun Punkten stehen. Es wäre also auch aus tabellarischer Sicht sehr wichtig, dass das DFB-Team im Windsor Park gewinnt.

77 Einwechslung bei Schottland: Johnny Russell

77 Auswechslung bei Schottland: Matt Phillips

76 Eigentorgefahr! Chadli kommt über links nach vorn und will mit einem Heber Lukaku finden - als dieser verpasst ist es Robertson, der mit einer Bogenlampe fast für ein Eigentor sorgt, aber der Ball landet oben auf dem Netz.

78 Auswechslung bei Slowakei -> Róbert Boženík

78 Einwechslung bei Slowakei -> Michal Ďuriš

76 Tooor für Niederlande, 0:3 durch Memphis Depay

De Ligt überspielt mit einem langen Ball die estnischen Reihen und findet Depay. Der muss sich im Zweikampf mit Klavan behaupten, sucht aber gar nicht den Weg am Mann vorbei, sondern schießt aus 16 Metern trocken ins lange Eck. Zum Jubiläum ein Tor für den Stürmer von Olympique Lyon.

73 ... Evans schraubt sich nach McNairs Ausführung am Elfmeterpunkt hoch, doch Süle steht noch besser und befördert den Ball mit dem Kopf aus der Gefahrenzone.

77 Auswechslung bei Israel -> Dor Peretz

77 Einwechslung bei Israel -> Dan Glazer

77 Auswechslung bei Kasachstan -> Maxim Fedin

77 Einwechslung bei Kasachstan -> Serikzhan Muzhikov

72 McNair erzwingt über rechts gegen Tah einen Eckstoß...

71 Noch gut 20 Minuten sind zu spielen. Österreich ist weiter die spielbestimmende Mannschaft, Polen bleibt im Konter gefährlich.

73 De Bruyne treibt das Ding einmal mehr unwiderstehlich nach vorn, bekommt den Ball von Mertens wieder und will es nun selbst machen - aber der Kapitän verzieht knapp am linken Pfosten vorbei.

71 Mit Magennis wechselt O'Neill jenen Spieler ein, der in dieser EM-Qualifikation schon zwei späte Siegtreffer beigesteuert hat.

75 Tor für Zypern, 0:4 durch Kostakis Artymatas

75 Auswechslung bei Nordmazedonien -> Goran Pandev

75 Einwechslung bei Nordmazedonien -> Boban Nikolov

75 Auswechslung bei Lettland -> Mārtiņš Ķigurs

75 Einwechslung bei Lettland -> Ēriks Punculs

70 Einwechslung bei Polen: Sebastian Szymański

71 Die spärlichen Angriffe der Schotten sind zu durchschaubar, Belgien vereitelt jedes Zuspiel mühelos. Es würde derzeit an ein Wunder grenzen, wenn die Gastgeber noch ihren Ehrentreffer bekämen.

70 Auswechslung bei Polen: Kamil Grosicki

73 Gelbe Karte für Joël Veltman (Niederlande)

Veltman kommt gegen Kallaste zu spät und räumt seinen Außenverteidiger-Kollegen unsanft um.

70 Einwechslung bei Nordirland: Josh Magennis

74 Auswechslung bei Zypern -> Ioannis Pittas

74 Einwechslung bei Zypern -> Grigoris Kastanos

72 Der Nachname bleibt: Jungstar Frenkie geht vom Rasen und klatscht mit dem sieben Jahre älteren Stürmer Luuk ab.

70 Auswechslung bei Nordirland: George Saville

71 Einwechslung bei Niederlande: Luuk de Jong

69 Der frische Havertz schrammt hauchdünn am 0:2 vorbei! Der gerade eingewechselter Leverkusener verlängert eine präzise Kimmich-Flanke aus dem linken Halbraum vom Elfmeterpunkt mit der Stirn in Richtung oberer linker Ecke. Es fehlen Zentimeter zum Aluminium.

73 Tor für Zypern, 0:3 durch Ioannis Kousoulos

71 Auswechslung bei Niederlande: Frenkie de Jong

67 Östereich versuscht in Strafraumnähe jetzt wieder vermehrt die spielerischen Mittel. Das bringt Polen zwar ins Wanken, aber nicht zu Fall.

71 Den Freistoß setzt Depay flach in die Mauer und eröffnet Estland so die Chance auf einen Konter. Über die rechte Seite geht es nach vorne, bis de Ligt 30 Meter vor dem Tor ausputzt.

68 Einwechslung bei Deutschland: Kai Havertz

72 Gelbe Karte für Fabio Vitaioli (San Marino)

68 Auswechslung bei Deutschland: Timo Werner

68 Einwechslung bei Schottland: Stuart Armstrong

67 Gelbe Karte für Serge Gnabry (Deutschland)

Gnabry steigt Washington im Mittelkreis von hinten in die Knochen.

66 Riesenchance für Arnautović! Da wäre er allein druch gewesen, scheitert aber einmal mehr an Fabiański!

68 Auswechslung bei Schottland: Callum McGregor

67 Die Roten Teufel lassen die Kugel laufen, Schottland läuft hinterher. Das Spiel plätschert.

70 Gelbe Karte für Joonas Tamm (Estland)

Nach einem Doppelpass droht Blind zu entwischen und in den Strafraum einzudringen. Tamm kann sich nicht anders wehren und hält den Holländer fest.

66 Die Hausherren richten sich gerade wieder auf und glauben noch an einen Punktgewinn gegen den Weltmeister von 2014. Die DFB-Auswahl hat in diesen Minuten wieder etwas mehr Probleme im Aufbauspiel und sollte sich bei diesem Spielstand nicht zu sicher fühlen.

64 Riesenglück für Österreich! Lewandowski kommt zum Abschluss, der Ball kullert neben das Tor - wohl auch aus Abseits.

69 Gelbe Karte für Máté Pátkai (Ungarn)

69 Gelbe Karte für Enis Bardhi (Nordmazedonien)

66 Die estnische Abwehr hat sich nach der Unordnung zu Beginn der zweiten Hälfte wieder gefunden und steht nun wieder solider. Depay prallt im Dribbling an Klavan ab.

64 Belgien kontert, diesmal mit verkehrten Vorzeichen: Lukaku bereitet nun auf De Bruyne vor, dessen Abschluss im Sechzehenr aber von Cooper geblockt wird - Glpck für die Schotten, der Schuss war vielversprechend.

63 Lazaro bringt den Eckball nicht gut, Polen ist wieder in Ballbesitz.

62 Der war schon besser! Der Ball wird zwar wieder geklärt, Laimer zwingt mit einem Distanzschuss dann Fabiański zu einer Parade und holt den nächsten Eckball!

63 Dallas hat den Ausgleich auf dem Fuß! Joker Whyte lässt sich auf der tiefen rechten Seite nicht von Halstenberg stoppen, legt von der Grundlinie vor den ersten Pfosten für den Leeds-Profi ab. Der verlängert aus gut sieben Metern in Richtung langer Ecke und verfehlt den Pfosten nur knapp.

67 Gelbe Karte für Ritvars Rugins (Lettland)

62 Der bereits verwarnte McNair will auf der rechten Strafraumseite gegen Kroos einen Strafstoß schinden. Er hat Glück, dass ihn der gut postierte Referee Orsato nicht mit der Ampelkarte des Feldes verweist.

62 Österreich drückt weiter und holt den nächsten Eckball.

61 Alaba bringt den Eckball, Polen kann klären.

66 Tor für Slowenien, 2:2 durch Roman Bezjak

61 Eckball für Österreich.

65 Auswechslung bei Ungarn -> Ádám Nagy

65 Einwechslung bei Ungarn -> Máté Pátkai

65 Auswechslung bei Nordmazedonien -> Aleksandar Trajkovski

65 Einwechslung bei Nordmazedonien -> Ilija Nestorovski

63 Auch Holland wechselt zum ersten Mal: Malen konnte heute nicht so glänzen wie am Freitag gegen Deutschland, ist blass geblieben. Neu dabei ist Steven Berghuis, der in Rottderdam sein Geld verdient.

60 Sabitzer probiert's aus knapp 20 Metern - er verfehlt das Tor knapp!

61 Gelbe Karte für Scott McTominay (Schottland)

Der ManUtd-Star fährt das lange Bein im Mittelfeld gegen Mertens aus und fehlt durch die Karte im nächsten Spiel gegen Russland.

60 O'Neill reagiert auf die schwierige erste Viertelstunde nach dem Seitenwechsel und ersetzt McGinn durch Whyte, der für den Cardiff City FC spielt.

61 ... Snodgrass dreht die Pille über die Mauer, aber der Ball war wohl zu nah am Tor für einen Schlenzer - er hätte einfach abziehen sollen.

63 Einwechslung bei Niederlande: Steven Berghuis

63 Auswechslung bei Niederlande: Donyell Malen

60 Christie macht es besser und holt gegen Alderweireld einen Freistoß direkt vor dem Strafraum heraus, das wäre die Chance für die Gastgeber für eine klare Torchance...

58 Einwechslung bei Polen: Jakub Błaszczykowski

63 Tor für Israel, 1:2 durch Eran Zahavy

63 Auswechslung bei Russland -> Ilzat Akhmetov

63 Einwechslung bei Russland -> Roman Zobnin

58 Auswechslung bei Polen: Dawid Kownacki

59 Einwechslung bei Nordirland: Gavin Whyte

59 Auswechslung bei Nordirland: Niall McGinn

61 Nach einer Stunde nimmt Estland den ersten Wechsel vor. Rechtsaußen Zenjov geht runter und macht Platz für Frank Liivak. Der neue Mann spielt in der Hauptstadt bei Flora Tallinn, Gegner von Frankfurt in der EL-Quali, und hat quasi ein Heimspiel in diesem Stadion.

58 Nachdem die Nordiren vor der Pause auf Augenhöhe gewesen sind, laufen sie im zweiten Durchgang fast nur noch hinterher und haben überhaupt keine Mittel gegen das DFB-Team. Der einzig positive Aspekt: Bisher ist es nur ein Treffer, der sie vom Favoriten trennt.

62 Auswechslung bei Zypern -> Matija Špoljarić

62 Einwechslung bei Zypern -> Michalis Ioannou

62 Auswechslung bei San Marino -> Fabio Tomassini

62 Einwechslung bei San Marino -> Nicola Nanni

59 Gelbe Karte für Stephen O'Donnell (Schottland)

Der Rechtsverteidiger dringt in den Strafraum ein und lässt sich vor den Augen des Schiris fallen - das gibt zurecht Gelb.

57 Alaba probiert's aus der Distanz, verfehlt das Tor aber knapp.

60 Einwechslung bei Estland: Frank Liivak

56 Die Anspannung steigt, das Spiel ist nicht mehr ganz so flüssig wie in der ersten Halbzeit.

60 Auswechslung bei Estland: Sergei Zenjov

61 Auswechslung bei San Marino -> Alex Gasperoni

61 Einwechslung bei San Marino -> José Hirsch

61 Auswechslung bei San Marino -> Matteo Vitaioli

61 Einwechslung bei San Marino -> Michele Cevoli

61 Auswechslung bei Israel -> Shon Weissman

61 Einwechslung bei Israel -> Munas Dabbur

61 Auswechslung bei Kasachstan -> Georgiy Zhukov

61 Einwechslung bei Kasachstan -> Bauyrzhan Islamkhan

56 Reus schlenzt den fälligen Freistoß mit dem rechten Innenrist aus gut 21 Metern über die grüne Mauer. Peacock-Farrell ist rechtzeitig abgehoben und befördert die Kugel zur Seite.

59 Über zu wenig Beschäftigung kann sich Sergei Lepmets im estnischen Tor nicht beschweren. Er muss mit beiden Fäusten eingreifen und pariert einen wuchtigen Distanzschuss von Pröpper aus 20 Metern.

55 Stanković passt gut auf und nimmt Grosicki den Ball vom Fuß!

56 Das Spiel ist einigermaßen offen im zweiten Abschnitt, Belgien ist nicht mehr ganz so klinisch im Abschluss und versucht das Spiel heim zu schaukeln. Schottland lauert.

59 Gelbe Karte für Ádám Nagy (Ungarn)

55 Gelbe Karte für George Saville (Nordirland)

Saville steigt Halstenberg bei erhöhtem Tempo im defensiven Zentrum in die Beine. Dieses Vergehen zieht eine Verwarnung nach sich.

54 Werner wird erneut durch Peacock-Farrell gestoppt! Am Ende der nächsten schnellen und direkten Kombination legt Reus an der Sechzehnerkante für den Leipziger ab, der mit dem rechten Innenrist die flache rechte Ecke anvisiert. Peacock-Farrell ist schnell unten und lenkt das Spielgerät um den Pfosten.

58 Gelbe Karte für Josip Iličič (Slowenien)

56 Knapp daneben! Virgil van Dijk ist bisher noch nicht wirklich in Erscheinung getreten, ist nun aber bei einer Ecke präsent. Vollkommen ungedeckt kommt er zum Kopfball und setzt das Leder nur wenige Zentimeter neben den rechten Pfosten.

53 Gefährliche Aktion der Polen - Österreich kann sich noch befreien.

57 Gelbe Karte für Roman Bezjak (Slowenien)

57 Auswechslung bei Russland -> Anton Miranchuk

57 Einwechslung bei Russland -> Aleksey Ionov

56 Tor für Slowakei, 1:2 durch Róbert Boženík

52 Robertson am Fünfer! Ryan Christie findet der Star des Teams mit einem starken Kreuzpass in den linken Strafraum, dort schafft es Robertson bis an den Fünfer, aber Courtois vereitelt die geplante Hereingabe in die Mitte.

52 Gnabry fehlen Zentimeter! Wieder attackiert das DFB-Team mit hohem Tempo und direkten Pässen. Brandt legt von der linken Sechzehnerseite für den Münchener quer, der das Spielgerät aus mittigen acht Metern knapp neben die linke Stange setzt.

55 Auswechslung bei Russland -> Denis Cheryshev

55 Einwechslung bei Russland -> Fedor Kudryashov

50 Der Eckball bringt nichts ein. Polen hat Abstoß.

51 Das DFB-Team scheint den Ernst der Lage erkannt zu haben, kommt sehr entschlossen aus der Kabine. Werner scheitert nach einem schnellen Angriff zunächst von links aus spitzem Winkel an Peacock-Farrell; den Abpraller setzt Klostermann drüber, der kurz vor Halstenbergs Treffer schon eine gute Chance ungenutzt gelassen hatte.

54 Gelbe Karte für Taijo Teniste (Estland)

Die erste Verwarnung des Abend geht an die Balten. Teniste trifft de Jong von hinten am Fuß.

49 Eckball für Österreich. Zuerst hat Arnautović eine Riesenchance, Fabiański wehrt mit dem Fuß ab!

54 Gelbe Karte für Botond Baráth (Ungarn)

54 Auswechslung bei Slowenien -> Aljaž Struna

54 Einwechslung bei Slowenien -> Miha Blažič

53 Gelbe Karte für Ádám Szalai (Ungarn)

53 Gelbe Karte für Jānis Ikaunieks (Lettland)

51 Holland verpasst das nächste Tor! Estland unterläuft ein Fehler im Aufbauspiel und de Jong kommt an die Kugel. Er legt nach rechts in den Sechzehner, wo Depay den Ball durch seine Beine rollen lässt. Hinter ihm kommt dann Malen in den Besitz, scheitert aber am Keeper.

49 Starke Aktion von Mertens! Der frisch blondierte Napoli-Akteur zieht von links in die Mitte und versucht es mit einem Drehschuss in die lange Ecke, aber Marshall bekommt endlich was zu halten und fliegt schön durch den Sechzehner - gut übergegriffen.

48 Tooor für Deutschland, 0:1 durch Marcel Halstenberg

Halstenbergs Premierentor im DFB-Dress ist ein wunderschönes! Eine Hereingabe seines Vereinskollegen Klostermann von der rechten Seite setzt im Sechzehner einmal auf. Halstenberg befördert das Spielgerät aus gut 13 Metern per Seitfallzieher genau in den rechten Winkel.

46 Gelbe Karte für Konrad Laimer (Österreich)

Laimer erwischt nur seinen Gegenspieler - er sieht als nächster Gelb.

46 Beide Mannschaften verzichten zur Pause auf Wechsel.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

50 Tor für Ungarn, 1:1 durch Dominik Szoboszlai

50 Tor für Israel, 1:1 durch Bibras Natcho

47 Schottland legt gleich los und schließt durch Scott McTominay aus der Distanz ab, aber der Kullerball landet in dem Armen Courtois'. Dennoch, ist das ein Lebenszeichen der Gastgeber?

46 Weiter geht's im Windsor Park! Das deutsche Team hat zunächst den Eindruck vermittelt, nicht damit gerechnet zu haben, mit welcher Wucht und welcher körperlichen Präsenz die Nordiren auftreten würden. Der folgende Aufwärtstrend mit mehr Struktur und mehr Ruhe im Aufbau war dann nicht von langer Dauer; in der Schlussphase bewegte sich der Außenseiter wieder auf Augenhöhe – das DFB-Team ist heute alles andere als unschlagbar für den 29. der FIFA-Weltrangliste.

46 Weiter geht's auf der Insel, es gibt zunächst keine Wechsel.

48 Tooor für Niederlande, 0:2 durch Ryan Babel

Doppelpack für Ryan Babel! Der "Oldie" in Oranje ist bei einer Flanke von Depay ungedeckt und hält den Kopf hin. Aus etwa acht Metern trifft er unten links ins Netz.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

47 Gelbe Karte für Vitālijs Maksimenko (Lettland)

46 Es geht weiter! Wechsel gab es keine.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Lettland -> Roberts Uldriķis

46 Einwechslung bei Lettland -> Roberts Savaļnieks

46 Auswechslung bei Zypern -> Fotis Papoulis

46 Einwechslung bei Zypern -> Anthony Georgiou

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Slowenien -> Bojan Jokić

46 Einwechslung bei Slowenien -> Jure Balkovec

46 Auswechslung bei Israel -> Omri Ben Harush

46 Einwechslung bei Israel -> Biram Kayal

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit

Die belgische Nationalmannschaft gibt sich keine Blöße im Hampden Park zu Glasgow und führt mühelos mit 3:0 zur Pause gegen Schottland. Nach mutigen ersten Minuten brach der Führungstreffer nach einem mustergültigen Konter den Schotten bereits früh das Genick. Seither agierten die Gastgeber vor allem in der Defensive völlig konfus und ließen noch weitere Gegentreffer über den heute alles überragenden Kevin De Bruyne zu. Die Bravehearts müssen sich dringend steigern, um das Ganze hier nicht zum Debakel ausarten zu lassen. Zumindest ein Ehrentreffer muss noch anvisiert werden gegen Belgier, die sicherlich ein paar Gänge zurückschalten werden.

45 Halbzeitfazit

Polen gegen Österreich steht zur Pause 0:0. Nach einem überfallsartigen Start der Österreicher kann sich Polen immer mehr stabilisieren. Eine Großchance von Lewandowski bleibt ungenutzt, einmal pariert Stanković gegen Glik. In der Offensive versucht es Österreich aus fast jeder Lage. Besonders über rechts gelingen viele Möglichkeiten, bisher kann das Österreich aber nicht in Tore verwandeln. Die zweite Halbzeit wird noch einmal spannend, bisher hat das Spiel alles, bis auf Tore geboten.

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es in Tallinn 0:1 für die Niederlande. Die Mannschaft von Ronald Koeman tut sich gegen tief stehende Esten schwer, ein Kombinationsspiel lässt sich vor dem Sechzehner nicht wirklich aufziehen. Zu Beginn kam Oranje immer wieder über die Außen und dann mit Flanken vors Tor, was auch zum bisher einzigen Treffer führte. In der 17. Minute verwandelte Ryan Babel die Vorlage von Daley Blind zum verdienten Treffer. Das Ergebnis stimmt im Grund zwar für die Niederlande, allerdings kann man von einer Mannschaft mit ihrer Qualität durchaus erwarten, einen Weg gegen die estnische Spielart zu finden.

45 Halbzeitfazit:

Die deutsche Nationalmannschaft kommt zur Pause des Gastspiels in Nordirland nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Nachdem die DFB-Auswahl in einer unkonzentrierten Anfangsphase nur knapp an einem frühen Gegentor vorbeigeschrammt war, übernahm sie in der Folge für eine knappe Viertelstunde allmählich die Kontrolle durch längere Ballbesitzphasen. Nach einem geblockten Brandt-Schuss (22.) kam auch Werner im Strafraum zum Abschluss, doch sein Versuch aus der Drehung wurde knapp neben den linken Pfosten abgefälscht (28.). Daraufhin wehrten sich die Hausherren wieder wirksamer und gestalteten die Kräfteverhältnisse ausgeglichen. In den Schlussminuten gab es durch Washington (45.) auf der einen und Werner (45.+2) auf der anderen Seite noch jeweils eine sehr gute Gelegenheit zum ersten Treffer. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Eine Halbchance für Arnautović kann er nicht mehr zwingendener gestalten. Es geht torlos in die Pause.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Es wird hier wohl mit einem Unentschieden in die Pause gehen.

43 Lewandowski begeht ein Foul, will das aber nicht ganz wahrhaben.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Werner gegen Peacock-Farrell! Nach Süles Verlagerung auf die rechte Strafraumseite bedient Klostermann seinen Vereinskollegen mit einer direkten Ablage. Der Angreifer will den herauslaufenden Keeper aus sieben Metern mit einem flachen Schuss überwinden, doch der pariert mit dem rechten Fuß.

45 Ende 1. Halbzeit

43 Wieder bekommt De Bruyne den Ball an der linken Eckfahne und macht den Ball sofort heiß mit einem perfekten Pass in den Fuß Lukakus, dessen Abschluss aber genau in die Arme Marshalls fliegt.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Durchgang eins wird um 180 Sekunden verlängert.

45 Die nächste Riesenchance für Nordirland! Dallas' wuchtiger flacher Ball vom rechten Flügel rutscht Neuer am ersten Pfosten durch die Hände. Washington muss aus drei Metern nur noch einschieben, doch Tah kommt noch dazwischen und bremst die Kugel aus, so dass sie von Neuer schließlich knapp vor der Linie aufgenommen werden kann.

43 Im Moment kommt die Elftal nur aus der Distanz zum Tor durch. Das Spiel über die Außen ist verflacht, aber auch durchs Zentrum geht eben nicht viel. Depay sendet ein eher unplatziertes Schüsschen in Richtung des Kastens.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Dor Peretz (Israel)

44 Kroos probiert sich aus halblinken 21 Metern nach einer halbherzig geklärten Flanke mit einem Seitfallzieher. Das Spielgerät fliegt per Aufsetzer deutlich links am nordirischen Kasten vorbei.

40 Polen hat ein geschicktes Konterpsiel aufgezogen. Österreich ist da auch mit Fortdauer der ersten Halbzeit anfälliger geworden.

43 Gelbe Karte für Paddy McNair (Nordirland)

McNair gibt Kroos nach dessen Pass noch einen leichten Tritt mit. Nachdem sich Kroos lautstark darüber beschwert hat, sieht sieht der Profi vom Middlesbrough FC die erste Gelbe Karte der Partie.

43 Gelbe Karte für Vladimir Kamešs (Lettland)

43 Tor für Slowenien, 1:0 durch Benjamin Verbič

42 Nach Halstenbergs Flanke von der linken Sechzehnerseite will Gnabry vor dem langen Pfosten per Kopf für Reus ablegen. Evans hat den Braten gerochen und ist vor dem Dortmunder zur Stelle.

40 Holland hat bisher fast 300 Pässe gespielt, während Estland nicht einmal auf hundert kommt. Die Zahlen spiegeln die Dominanz in Oranje nieder. Die Gastgeber von der Ostsee kämpfen aber im Zweikampf und sind ein unangenehmer Gegner.

37 Österreich macht weiter viel Druck, Polen ist aber mittlerweile auf Augenhöhe und sorgt ebenfalls für Gefahr.

39 Fast die vierte Torvorlage von De Bruyne! Der Spielmacher tänzelt nun im linken Strafraum, hat scheinbar keine Anspielstation in der Mitte, bringt die Pille aber auf geniale Weise flach und hart an den zweiten Pfosten, wo Meunier knapp ans Außennetz befördert.

41 Gelbe Karte für Denis Vavro (Slowakei)

39 Wieder Babel aus der Ferne: Er visiert das untere linke Eck an und zwingt Lepmets zu einer schwierigen Parade. Der Schlussmann der Esten ist passend unten und hält den Schuss mit einer Hand auf.

41 Tah, der gegen die Niederlande noch zur Startelf gehört hatte und ein Eigentor erzielte, übernimmt für den verletzten Verteidiger aus Mönchengladbach.

40 Tor für Slowakei, 0:1 durch Róbert Mak

40 Einwechslung bei Deutschland: Jonathan Tah

40 Auswechslung bei Deutschland: Matthias Ginter

39 Deutschland macht vorerst mit neun Feldspielern weiter, da hinsichtlich Ginter noch keine Entscheidung gefallen ist.

37 Das Stadion ist nun mucksmäuschenstill, auch die belgischen Fans legen gerade eine Pause ein. Gruselige Atmosphäre im Hampden Park, der sonst für Fußball-Partys bekannt ist.

38 Tor für Zypern, 0:2 durch Fotis Papoulis

35 Lainer kommt nach dem Eckball zum Abschluss - kein Problem für Fabiański.

37 Ginter liegt am Boden und wird nicht weiterspielen können, nachdem er mit Washington zusammengeprallt ist und Schmerzen in der Rippengegend hat.

34 Lazaro schießt nach Sabitzer Flanke aus spitzem Winkel! Fabiański macht gut zu und klärt zum Eckball.

36 Nach der Ecke will Estland einen Gegenangriff einleiten, kommt damit aber nicht sehr weit. Noch vor der Mittellinie packt Veltman zu und unterbindet den Versuch clever und fair.

37 Gelbe Karte für Egzon Bejtulai (Nordmazedonien)

35 Kevin De Bruyne bereitet in der ersten halben Stunde alle drei Treffer mit herausragenden Zuspielen zu - der Mann ist unglaublich. Schottland bekommt den heutigen Kapitän absolut nicht in den Griff.

33 Gelbe Karte für Marcel Sabitzer (Österreich)

Gelb für Kritik. Er hätte hier Fabiański zuletzt am Ball gesehen, der Schiedsrichter nicht.

36 Nach längerer Abwesenheit sorgen die Nordiren mal wieder für ein Durcheinander im deutschen Sechzehner, zeigen dabei eine enorme körperliche Präsenz, die vom DFB-Team nicht immer angenommen wird. Die Heimfans werden wieder richtig laut.

34 Von der Sechzehnerkante schlenzt Wijnaldum in Richtung des kurzen Ecks. Der Schuss wird noch abgefälscht und so kann Sergei Lepmets auf der Linie eine Hand dran bekommen. Er lenkt den Ball um den Pfosten herum zur Ecke.

33 Sabitzer geht in den Strafraum und schießt ins Außennetz! Er will hier Eckball. Dafür sieht er noch Gelb.

32 Österreich kann sich befreien und leitet selbst den Gegenangriff ein.

31 Riesenparade von Stanković! Glik setzt sich auf engstem Raum durch und setzt den Kopfball ideal aufs Tor, doch Stanković rettet erneut zum Eckball.

32 Holland bewegt sich in Handball-Manier um den estnischen Sechzehner herum, findet aber keine Lücke. Man merkt der Elftal an, dass sie Probleme mit der sehr defensiven Einstellung des Gegners hat.

31 Ecball für Grosicki, der sich hier wohl einen Elfmeter erhofft hätte. Lainers Attacke war aber regelkonform.

33 Washington droht, nach McNairs Steilpass aus dem halbrechten Mittelfeld völlig frei vor Neuer aufzutauchen. Noch bevor der Angreifer an den Ball kommt, geht die Fahne des Assistenten hoch: Der Schottland-Legionär hat klar im Abseits gestanden.

32 Tooor für Belgien, 0:3 durch Toby Alderweireld

Belgien legt locker leicht nach! Wieder isdt es De Bruyne, der eine perfekte Ecke in die Mitte bringt, wo Abwehrmann Alderweireld im Offensivzweikampf einfach bissiger als Mulgrew ist und so zum Kopfstoß kommt. Der Ball springt von der Unterseite der Latte zwar knapp, aber letztlich deutlich hinter die Linie.

32 Knapp vorbei! Tielemans nimmt einen in die Mitte geklärten Ball der Schotten technisch stark an und versucht ihn per Dropkick in die rechte Ecke zu befördern, aber der Mann von Leicester City verpasst nur um Zentimeter.

29 ...Lewandowski setzt den Kopfball allein vor dem Tor drüber! Grosicki bringt den Ball ideal, Österreich hat hier Glück gehabt.

29 Fabiański holt eine Flanke von Lainer sicher aus der Luft! Der Gegenangriff ist sofort im Rollen...

29 Donyell Malen ist bei seinem Startelf-Debüt noch nicht besonders auffällig geworden, kann jetzt aber mal eine Flanke von seiner rechten Seite durchbringen. In der Mitte nimmt Depay sie an, verliert dabei jedoch das Gleichgewicht und kann nicht weiter verteilen oder selbst zum Abschluss kommen.

29 Endlich wieder ein Abschluss! Phillips zögert vor dem Strafraum nicht lange und versucht es mit einem Strahl in die linke untere Ecke, aber der lange Courtois ist auf dem Posten und hält den Distanzschuss sicher fest.

31 Nach einer guten halben Stunde ist das DFB-Team zwar noch weit von einem optimalen Auftritt entfernt, gibt aber ganz klar den Takt vor und sorgt für immer mehr Betrieb im nordirischen Strafraum.

30 Auswechslung bei Ungarn -> Gergő Lovrencsics

30 Einwechslung bei Ungarn -> Barnabás Bese

27 Die rund 2000 gegnerischen Fans im Hampden Park feiern ihr Team - und das in erster Linie für ihre Effektivität, denn aus 2-3 Möglichkeiten machten sie bereits zwei schöne Treffer. Davon kann man in Schottland derzeit nur träumen.,

26 Arnautović stolpert im Strafraum - Polen kann sich wieder befreien.

26 Ein Missverständnis zwischen Kallaste und seinem Schlussmann kann de Jong nicht ausnutzen. Die beiden Balten sind sich nicht einig, wer zum Ball gehen soll und geben de Jong so die Chance. Er spritzt dazwischen, läuft dann aber mit der Kugel ins Aus.

24 Glik setzt den Kopfball klar übers Tor. Abstoß für Österreich.

28 Werner aus der Drehung! Der Leipziger fackelt auf der rechten Sechzehnerseite nicht lange, als er von der nahen Außenbahn mit einem halbhohen Anspiel bedient wird. Sein Versuch aus leicht spitzem Winkel und gut 13 Metern wird durch Cathcarts auch mit der Hand links neben das Ziel abgefälscht; erneut entscheidet sich der Unparteiische gegen einen Strafstoßpfiff.

23 Lewandowski zieht ab - sein Schuss wird zum Eckball abgefälscht.

23 Babel probiert es mit einem Distanzschuss aus 25 Metern. Der Ball wird noch von einem estnischen Rücken abgefälscht und geht zur Ecke ins Aus. Dabei entsteht dann keine weitere Gefahr.

24 Tooor für Belgien, 0:2 durch Thomas Vermaelen

Der Favorit erhöht! Nach einer kurzen Ecke reagiert De Bruyne schnell auf der rechten Seite und flankt wunderbar gefühlvoll in die Mitte, wo Innenverteidiger Vermaelen sich viel zu einfach lösen kann und mit links in die Maschen schiebt. Schwach verteidigt!

25 Saville muss außerhalb des Feldes behandelt werden, wird aber weitermachen können. Für ein paar Momente agieren die Hausherren mit neun Feldspielern.

22 Das Tor hat die Gastgeber nun merklich verunsichert, die Power aus den ersten Minuten scheint raus. Belgien verwaltet die Führung ohne viel Mühe und überlässt den ungefährlichen Blauen oft den Ball.

19 Dominante Vorstellung der Österreicher. Arnautović ist einem Abschluss nahe, begeht aber wohl ein Offensivfoul, Polen kann klären.

22 Brandt mit der Direktabnahme! Der Dortmunder ist im Strafraumzentrum Adressat einer halbhohen Hereingabe durch Halstenberg, die er mit dem linken Spann aus gut zwölf Metern verwerten will. Evans steht im Weg und blockt mit einer Mischung aus Brust und rechtem Arm.

20 Durch die Mitte ist für die Niederlande kein Durchkommen, deswegen muss es über die Außen gehen. Estland verteidigt mit einer defensiven Viererkette und hat weitere fünf Mann kurz davor postiert.

18 Alaba zieht in die Mitte und schießt von der Strafraumgrenze ab - der Schuss geht gut einen halben Meter übers Tor.

19 Wieder die Tormaschine von Inter Mailand! De Bruyne chippt die Kugel mit viel Gefühl halbhoch in die Mitte, wo der Bulle das Ding aber nicht perfekt erwischt und über den Kasten befördert.

15 Auch dieser Eckball endet mit einem geblockten Schuss von Alaba. Den Gegenstoß bringt Österreich unter Kontrolle.

17 Die Führung war übrigens Lukakus 49. Treffer im Belgischen Nationaltrikot - seit August 2016 sein 32. Tor, kein anderer Spieler hat auf internationalem Level seither öfter getroffen.

19 Gelbe Karte für Balázs Dzsudzsák (Ungarn)

19 Reus erobert das Spielgerät unweit der Mittellinie und schickt Werner auf rechts steil. Der Leipziger rennt unbedrängt in den Sechzehner und will für Brandt querlegen. Cathcart steht im Weg und klärt auf Kosten einer Ecke, die dem Favoriten nichts einbringt.

15 Nächster gefährlicher Ball in die Spitze, diesmal von Alaba, Arnautović kommt knapp nicht ran, es gibt wieder Eckball.

17 Tooor für Niederlande, 0:1 durch Ryan Babel

Oranje geht in Führung! Blind flankt flach und mit Zug von links an den Elfmeterpunkt. Babel löst sich von seiner Deckung, prischt durch zwei Gegenspieler hindurch und nutzt die Vorlage.

14 Lazaro flankt auf Alaba, der schießt in eine Abwehrwand, ein Gegenstoß der Polen endet mit einem Abseits.

15 Estland kommt erneut über die rechte Flanke und findet dieses Mal eine Anspielstation im Strafraum. Der Ball landet bei Zenyov, der das Leder dann aber nicht richtig aufs Tor bekommt und eher stolpert als schießt.

17 Aus einer ersten längeren Ballbesitzphases erwächst im halbrechten Offensivkorridor eine direkte Kombination, die die Deutschen gegen eine geordnete Defensive bis in den Sechzehner bringt. Am Ende kann Klostermanns Pass nach innen jedoch abgefangen werden.

14 Erster Eckball für Österreich. Lainer flankt gefährlich zur Mitte, Polen kann nur ins Tor-Out klären.

17 Tor für Nordmazedonien, 0:2 durch Enis Bardhi

15 Steve Clarke will auf Sieg spielen - und das völlig zurecht, denn mindestens ein Punkt muss her nach den Niederlagen gegen Russland und zuvor schon Kasachstan.

12 Lazaro sorgt auf der rechten Seite für viel Schwung, noch fehlen in der Mitte die Abnehmer für seine Flankekn.

13 Schottland versucht sich den Nackenschlag nicht anmerken zu lassen, aber da scheint nun ein kleiner Bruch drin. Belgien ist einfach unheimlich abgezockt und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen,.

16 Das O'Neill-Team zeigt sich bissig und sorgt durch hohes Anlaufen und weite Einwürfe durchaus für einige Probleme in der deutschen Hintermannschaft. Die Löw-Auswahl hat bisher kein Rezept, wie damit umzugehen ist.

14 Tor für Nordmazedonien, 0:1 durch Goran Pandev

12 Jetzt aber mal eine Ballbesitzphase der Gastgeber. Sie kommen über die rechte Seite bis an den Sechzehner, wo Sorga den Pass vor den Kasten sucht. Er wird geblockt, aber Estland behält die Kugel.

13 Nach Gnabrys Foul an Dallas bekommt das Heimteam einen Freistoß auf dem rechten Flügel zugesprochen. McNairs scharfe Ausführung ist für den Elfmeterpunkt bestimmt. Neuer hat die Linie rechtzeitig verlassen und klärt mit beiden Fäusten.

10 Arnautović köpft ans Lattenkreuz! Riesenglück für Polen, der Kopfball ist fast perfekt platziert...

12 Gelbe Karte für Ľubomír Šatka (Slowakei)

8 Gelbe Karte für Marko Arnautović (Österreich)

Arnautović mäht hier Kownacki mit gestrecktem Bein um und holt sich die erste Gelbe Karte.

9 Holland ist wie erwartet die spielbestimmende Mannschaft und lässt die Esten hin und her laufen. Torwart Lepmets muss bei einer Flanke aus dem Halbfeld sien Tor verlassen und legt den Ball genau in die Füße von Veltman. Der schießt sofort aus 20 Metern, aber drüber.

9 Tooor für Belgien, 0:1 durch Romelu Lukaku

Eiskalt! Einen gegnerischen Freistoß bekommen die Belgier über Mertens geklärt, der De Bruyne lang auf die linke Seite schickt. Der Ex-Wolfsburger läuft bis an die Strafraumgrenze, spielt dann im perfekten Moment rüber auf Lukaku, der völlig frei vom Elfmeterpunkt einschiebt - Ein herausragend zu Ende gespielter Konter!

10 Abgesehen von zwei Gegenstoßversuchen hat die DFB-Auswahl im Windsor Park noch nicht viel zu melden. Sie wird von den Grün-Weißen dominiert und wirkt im Zusammenspiel noch sehr unkonzentriert, schenkt die Bälle schnell wieder her.

7 Dankbare Aufgabe für Stanković, eine Flanke kann er leicht fangen.

8 Über Kapitän Robertson läuft fast alles - ein Spielmacher auf der Linksverteidigerposition, das wird die Strategie der Schotten heute Abend sein. Seine unermüdlichen Flankenläufe sind weltweit gefürchtet.

5 Mit der ersten Aktion gelingt auch Polen der erste Schuss aufs Tor. Stanković hält den Kopfball sicher.

6 Rechtsverteidiger Veltman taucht ganz frei vor dem Tor, will die Flanke von Wijnaldum sogar noch weiter zur Mitte ablegen. Dann geht die Fahne aber hoch und er wird zurecht wegen Abseits zurückgepfiffen.

7 Washington mit der hundertprozentigen Chance zum 1:0! Infolge eines abgeblockten Aufbaupasses durch Kroos auf der linken Abwehrseite hat der Schottland-Legionär nur noch den herauslaufenden Neuer vor sich. Er schließt aus gut 13 Metern ab, was der deutsche Schlussmann mit einem tollen Reflex kontert.

4 Arnautović schließt erstmals ab! Das war gefährlich, doch er bringt nicht genügend Kraft hinter den Schuss.

6 Der Außenseiter beginnt couragiert und hält den Schwerpunkt des Geschehens in den ersten Minuten in der deutschen Hälfte. Washington kommt nach einem weiten Einwurf von der rechten Außenbahn am Elfmeterpunkt an das Leder, befördert es jedoch recht über die linke Torecke.

3 Starker Beginn der Österreiicher. Viel Zeit vor dem Sechzehner bringt aber noch keinen Durchbruch.

5 Robertson mit einem seiner unwiderstehlichen Läufe bis zur Grundlinie - auch die Hereingabe kommt hart und halbhoch wie in Liverpool, aber in der Mitte findet sich hier kein Abnehmer. Courtois hält sicher fest.

6 Gelbe Karte für Dominik Szoboszlai (Ungarn)

6 Gelbe Karte für Loai Taha (Israel)

3 Schottland presst früh und setzt Belgien bereits in der eigenen Hälfte unter Druck. Es ist zu sehen, dass die Gastgeber heute was vorhaben und sich nicht hinten reinstellen wollen gegen den großen Favoriten.

5 Joachim Löw hat im Vergleich zur 2:4-Niederlage gegen die Niederlande zwei personelle Änderungen vorgenommen. Marcel Halstenberg und Julian Brandt beginnen anstelle von Jonathan Tah (Bank) und Nico Schulz (Teilriss eines Bandes in der linken Fußwurzel).

4 Als erste Standardsituation des Spiels bringt Depay den Ball per Freistoß in den Sechzehner. In der Mitte findet sich aber keine Anspielstation. Nur Sekunden später haut van Dijk aus der zweiten Reihe drauf und lässt das Außennetz des Tores wackeln.

4 ... McNairs Ausführung ist viel zu flach und wird durch Kimmich aus der Gefahrenzone befördert.

1 Österreich legt gleich mal über links los. Alaba versucht die Flanke zu bringen, doch wird dabei erfolgreich abgeblockt.

4 Lewis holt über seinen linken Flügel einen ersten Eckball heraus...

1 Spielbeginn

1 Der Ball rollt - Schottland wie gewohnt in Dunkelblau und Weiß, Belgien weicht auf Gelb-Schwarze Spielkleidung aus.

3 Michael O'Neill stellt nach dem 1:0-Testspielerfolg gegen Luxemburg gleich achtmal um. Conor McLaughlin, Tom Flanagan, Ciaron Brown, Jordan Thompson, Shane Ferguson, Gavin Whyte, Josh Magennis und Kyle Lafferty werden durch Paddy McNair, Jonny Evans, Craig Cathcart, Nial McGinn, Jamal Lewis, Steven Davis, Stuart Dallas und Conor Washington ersetzt.

Österreich hat Anstoß.

2 Tor für Zypern, 0:1 durch Ioannis Kousoulos

1 Los geht's! Holland - natürlich in orange - hat den Anstoß. Estland spielt flaggengetreu in blau, schwarz und weiß.

1 Spielbeginn

Die Kapitäne sind bei der Platzwahl.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Die DFB-Auswahl in Nordirland – Durchgang eins in Belfast läuft!

1 Spielbeginn

Das Schiedsrichtergespann aus Ungarn um Viktor Kassai führt die Mannschaften nun aufs Feld. Erster Programmpunkt sind die Hymnen.

Es ist Zeit für die Hymnen.

Hier in Warschau sind die Mannschaften mittlerweile bereit. Im Spielertunnel warten sie auf ihren Einsatz.

Die Mannschaften kommen auf den Rasen in Tallinn. Angeführt werden sie vom ukrainischen Schiedsrichtergespann um Sergey Boyko. Dann folgen die Nationalyhmnen: Das niederländische Wilhelmslied und die estnische Hymne, die übersetzt "Mein Vaterland, mein Glück und meine Freude" heißt.

Die 22 Akteure betreten in diesen Augenblicken den Rasen.

Franco Foda

"Wir werden nicht ganz so hoch anpressen wie im Heimspiel gegen Lettland, aber wir wollen aus einer Kompaktheit nach vorne verteidigen. Wir möchten mit dieser Kompaktheit auch schnell umschalten und in der Formation variablel bleiben."

Mit der Regeldurchsetzung des 13. nordirisch-deutschen Pflichtspielvergleichs wurde ein Unparteiischengespann aus Italien beauftragt, das von Daniele Orsato angeführt wird. Der 43-Jährige aus Vicenza pfeift seit Dezember 2006 in der Serie A und ist seit 2010 FIFA-Schiedsrichter. Die Assistenten an den Seitenlinien heißen Alessandro Giallatini und Fabiano Preti; als Vierter Offizieller verdingt sich Daniele Doveri.

Der polnische Teamchef warnt vor der individuellen Klasse der Österreicher. Doch er sieht die Stärken der Polen im Kollektiv.

Jerzy Brzęczek

"Wir spielen heute zu Hause, und wir möchten zu Hause auch eine gute Leistung zeigen."

Dass die Belgier das Spiel in Glasgow trotz der guten Ausgangslage durchaus ernst nehmen, sieht man auch an ihrer Aufstellung. Im Gegensatz zum San Marino-Spiel stehen heute mit Lukaku und Mertens zwei wichtige Offensivspieler auf dem Rasen, die in Abwesenheit der beiden verletzten Hazard-Brüder für den Unterschied sorgen können. Auch Axel Witsel fehlt heute im im Mittelfeld und wird durch Tielemans und Dendoncker im Duo ersetzt. Ansonsten stehen auch die altbekannten Stars wie Vertonghen, De Bruyne oder Meunier auf dem Platz.

Bei den Niederlanden gibt es heute ein Jubiläum zu feiern. Memphis Depay startet und wird damit zu seinem 50.Spiel in Oranje kommen. Diese Marke erreicht er als 50. Spieler überhaupt. Und noch einmal taucht die 5 auf: Der Stürmer von Olympique Lyon ist der Fünfjüngste, der dies schafft. Jünger als er waren nur die Herren Seedorf, Sneijder, Kluivert und van der Vaart.

Der Auftakt gegen Polen ist für Österreich bitter verlaufen. Zur Halbzeit der Qualifikation ist aber wieder alles im Soll und die Chancen sind intakt.

Nachdem die Mannschaft von Trainer Michael O'Neill in März und Juni sowohl die Esten (2:0 und 2:1) als auch die Belarussen (2:1 und 1:0) zweimal besiegt hatte, entschied sie am Donnerstag im Windsor Park einen freundschaftlichen Vergleich mit den Luxemburgern mit 1:0 für sich. Sie kommt ohne die ganz großen Stars aus; ihr wertvollster Akteur ist der erfahrene Innenverteidiger Jonny Evans, der für den Leicester City FC spielt.

Star der Schotten ist sicherlich Linksverteidiger Andrew Robertson vom FC Liverpool, der sich bei Jürgen Klopp kontinuierlich verbesserte und inzwischen zu den besten Linksvertedigern der Welt gehört. Auch auf Scott McTominay vom Manchester United muss ein Auge geworfen werden - der 23-jährige gehört zu den Shootingstars unter Ole Gunnar Solskjaer und ordent das Spiel der Briten von der Zentrale aus. Vorne tauscht Trainer Steve Clarke darüber hinaus die ganze Angriffsreihe gegenüber dem Russland-Spielaus: Snodgrass, Phillips und Christie sollen für mehr Effizienz im Torabschluss sorgen.

In Estland werden deutlich kleinere Brötchen gebacken. Der Staat an der Ostsee hat mit 1,3 Millionen Einwohnern etwa so viele wie Amsterdam und Den Haag zusammen und ist fußballerisch nicht unbedingt ein Hochkaräter. Beim 8:0 gegen Deutschland kassierten sie ihre höchste Niederlage aller Zeiten und liege aktuell auf Platz 100 der Weltrangliste. Sie haben noch kein Quali-Spiel gewonnen, aber schon eine Menge Gegentore hinnehmen müssen. Nach San Marino stellen sie die schlechteste Abwehr. Am Freitag verlor Estland mit 1:2 gegen Weißrussland und ist auf dem besten Wege, sich schon früh aus der Qualifikation zu verabschieden.

Polen ist nach der 2:0 Niederlage gegen Slowenien angeschlagen. Das macht sie aber wohl noch gefährlicher. Österreich wird eine ähnliche Leistung wie gegen Lettland brauchen, um hier zu bestehen.

Den Nordiren ist die deutsche Nationalmannschaft in den letzten Jahren häufiger begegnet. In der Gruppenphase der EM 2016 setzte sie sich in Paris mühsam mit 1:0 durch; auf dem Weg zur WM 2018 in Russland gab es sowohl in Hannover (2:0) und in Belfast (3:1) souveräne Erfolge. Der bisher einzige Vergleich bei einer Weltmeisterschaft liegt weit in der Vergangenheit: 1958 in Schweden trennte man sich 2:2.

Die mögliche Gefahr die von den Schotten ausgehen könnte war auch Thema bei Roberto Martinez im Vorfeld der Partie: "Sie haben sechs Stammspieler aus der Premier League, drei davon aus den Top 6. Das ist eine junge und hungrige Generation, die eine überragende erste Halbzeit gegen Russland gespielt hat. Das war nicht einfach für uns werden."

Die Erwartungen sind hoch - die Chancen für den ersten Pflichtspielerfolg sind nicht schlecht. Auch sportlich wäre ein Sieg ein wichtiger Schritt. Es würde die Tabellenführung bedeuten.

Die Elftal musste am Freitag gegen den "Erzrivalen" Deutschland abliefern und tat dies auch. Nach einem frühen Rückstand drehte Oranje in der zweiten Hälfte auf und überrannte die DFB-Auswahl besonders gegen Ende der Partie. Mit den drei Punkten wurde der Anschluss an die beiden ersten Plätze hergestellt werden und heute soll es weiter rangehen. Im wahrscheinlich besten Fall gewinnt Nordirland heute gegen Deutschland und die Niederlande zieht mit einem Sieg in Tallinn vorbei auf Platz zwei.

Polen setzt auf Superstar Lewandowski. Er wird die österreichische Hintermannschaft beschäftigen. Doch nicht nur auf ihn gilt es aufzupassen.

"Ich habe Vertrauen in die Spieler und bin davon überzeugt, dass sie die Qualität haben und wir in den nächsten Monaten und Jahren viel Freude an ihnen haben werden. Das Spiel ist natürlich enorm wichtig. Wenn man zuhause vorher verloren hat, muss man mit aller Macht drei Punkte anstreben", unterstreicht Joachim Löw, dass sein Team am Anfang einer Entwicklung steht, heute aber drei Punkte benötigt, um Wiedergutmachung zu betreiben.

Es sieht also nach einer Viererkette aus. Franco Foda hat ja mit dem Gedanken gespielt, möglicherweise mit einer Dreierkette zu beginnen.

Österreich greift nach muskulären Problemen bei Hinteregger auf Posch in der Innenverteidigung zurück. Er bildet gemeinsam mit Dragović die Innenverteidigung. An den Seiten spielt Lainer rechts und Ulmer an seiner angestammten Position links.

Ursprünglich hatte die DFB-Auswahl gehofft, vor dem Gastspiel in Belfast punktgleich mit Nordirland zu sein. Den hierzu benötigten dreifachen Zählergewinn gegen die Niederlande hat sie am Freitagabend in Hamburg jedoch durch die 2:4-Niederlage verpasst. Nachdem sie infolge der 1:0-Pausenführung einen gegnerischen Doppelschlag gekontert hatte, ließ sie in der letzten Viertelstunde zwei weitere Treffer zu.

Bevor sich am Wochenende der Vereinsfußball zurückmeldet, werden heute und morgen noch die letzten EM-Qualifikationspartien des drittletzten Länderspielfensters des Kalenderjahres 2019 ausgetragen. In der Gruppe C rangieren vor den Spielen in Belfast und Tallinn überraschenderweise die Nordiren vor Deutschland und den Niederlanden und träumen daher von der erneuten Teilnahme an den UEFA-Kontinentalmeisterschaften.

Kurzer Blick auf die Startformation der DFB-Truppe. Wie angekündigt stellt Joachim Löw von einem 3-4-3 auf ein 4-3-3 um. Personell gibt es zwei Änderungen: Anstelle von Jonathan Tah (Bank) und Nico Schulz (Teilriss eines Bandes in der linken Fußwurzel) starten Marcel Halstenberg und Julian Brandt.

In der Tabelle ergibt sich aktuell folgendes Bild: Anführer ist Nordirland mit 12 Punkten aus bisher vier Spielen gegen Weißrussland und Estland. Die nächsten Teams folgen im Abstand von jeweils drei Punkten. Deutschland ist Zweiter und geht heute ins Spitzenduell mit den Briten. Auf Rang drei liegt Holland mit sechs Zählern aus bisher drei Partien. Weißrussland hat bis auf einen Sieg alles verloren und steht hinter der Elftal, aber vor dem Schlusslicht von der Ostsee. Estland hat bisher alles verloren und ist mit null Punkten Letzter der Gruppe C.

Anders die Schotten. Nach dem unglücklichen und vielleicht entscheidenden 1:2 gegen Russland am Freitag stehen die Blauen bereits mit dem Rücken zur Wand. Aktuell hat man als 4. sechs Punkte Rückstand auf die Russen, die als klarer Favorit auf den zweiten Quali-Platz hinter Belgien gelten. Wenn die Aufholjagd noch gelingen soll, müssten eigentlich drei Punkte heute Abend gegen den Topfavoriten her. Es wäre das erste große Turnier seit der WM 1998 für die Briten - an Sehnsucht mangelt es also nicht auf der Insel.

Die Hälfte der Matches der EM-Quali ist gelaufen, allmählich kristallisieren sich die künftigen Qualifikanten für die Paneuropa-EURO heraus. Unter ihnen befindet sich ohne Zweifel auch der WM-Dritte aus Belgien, der in seiner Gruppe bislang alle fünf Spiele gewinnen konnte und unaufhaltsam marschiert. Zuletzt gab es am Freitag ein ungefährdetes 4:0 in San Marino - heute wartet in Glasgow die weitaus schwerere Aufgabe auf die Elf von Roberto Martinez.

Guten Abend und willkommen zur EM-Qualifikation! In der Gruppe C bekommt es Estland heute mit den Niederlanden zu tun. Los geht es um 20:45 Uhr in der A.Le Coq Arena in der estnischen Hauptstadt Tallinn.

Hallo und herzlich willkommen zur EM-Qualifikation. In der Gruppe I will Schottland seine letzte Chance wahren und gegen den Weltranglisten-Ersten aus Belgien drei Punkte zu Hause im Hampden Park zu Glasgow einfahren.

Einen guten Abend aus dem Windsor Park in Belfast! In seinem fünften Match der EM-Qualifikation ist das DFB-Team zu Gast bei der Auswahl Nordirlands. Kehren die Deutschen nach der Niederlage gegen die Niederlande am Freitag bei der punktverlustfreien "Green and White Army" in die Erfolgsspur zurück?

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Maksim Medvedev (Aserbaidschan)

90 Auswechslung bei Aserbaidschan -> Dimitrij Nazarov

90 Einwechslung bei Aserbaidschan -> Rashad Eyubov

86 Auswechslung bei Kroatien -> Ante Rebić

86 Einwechslung bei Kroatien -> Mislav Oršić

76 Auswechslung bei Kroatien -> Karlo Bartolec

76 Einwechslung bei Kroatien -> Josip Brekalo

72 Tor für Aserbaidschan, 1:1 durch Tamkin Khalilzada

70 Gelbe Karte für Borna Barišić (Kroatien)

69 Gelbe Karte für Tamkin Khalilzada (Aserbaidschan)

67 Gelbe Karte für Dimitrij Nazarov (Aserbaidschan)

62 Gelbe Karte für Anton Krivotsyuk (Aserbaidschan)

60 Auswechslung bei Aserbaidschan -> Dzhavid Hüseynov

60 Einwechslung bei Aserbaidschan -> Emin Makhmudov

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Aserbaidschan -> Pavlo Pashaev

46 Einwechslung bei Aserbaidschan -> Tamkin Khalilzada

45 Ende 1. Halbzeit

21 Gelbe Karte für Marcelo Brozović (Kroatien)

11 Tor für Kroatien, 0:1 durch Luka Modrić

1 Spielbeginn

90 Fazit

Italien holt auch im sechsten Qualispiel einen Sieg und marschiert weiter direkt in Richtung Europameisterschaft 2020. Das 2:1 in Finnland ist verdient, kommt am Ende aber etwas glücklich zustande, da der entscheidende Elfmeter zum 2:1 wohl etwas zu hart entschieden wurde. Dennoch, die Squadra Azzurra hat vor allem im ersten Abschnitt überzeugt und sich den Sieg mit Willen erarbeitet. Finnland spielte seinen Möglichkeiten entsprechend gut mit, aber letztlich reicht nur ein Teemu Pukki in der Offensive nicht aus, um Italien wirklich gefährlich zu werden. Nichtsdestotrotz blieben auch die Finnen auf Kurs und haben mit dem zweiten Platz gute Chancen, sich erstmals für ein großes Fußballturnier zu qualifizieren.

90 Spielende

90 Vier Minuten werden angezeigt, die Zuschauer versuchen nochmal für Stimmung zu sorgen und die letzten Reserven der Uhus herauszukitzeln.

89 Die Azzurri lassen es nun etwas lockerer angehen und zaubern das ein oder andere Kabinettstückchen aufs Parkett. Aber Finnland wirkt müde und nicht mehr mit der nötigen Power ausgestattet für einen Schlussspurt.

87 Einwechslung bei Finnland: Joni Kauko

87 Auswechslung bei Finnland: Rasmus Schüller

90 Spielende

90 Spielende

90 Tor für Spanien, 4:0 durch Paco Alcácer

90 Spielende

84 Die Gäste machen das nun clever und lassen die Kugel mit Geduld laufen. In erster Linie soll der Ballbesitz der Gastgeber unterbunden werden - und das klappt ziemlich gut.

89 Tor für Spanien, 3:0 durch Paco Alcácer

82 Einwechslung bei Finnland: Pyry Soiri

82 Auswechslung bei Finnland: Albin Granlund

87 Gelbe Karte für Zeca (Griechenland)

87 Auswechslung bei Färöer -> Klæmint Olsen

87 Einwechslung bei Färöer -> Magnus Egilsson

86 Auswechslung bei Griechenland -> Georgios Masouras

86 Einwechslung bei Griechenland -> Dimitris Giannoulis

85 Tor für Liechtenstein, 1:1 durch Dennis Salanović

79 Tooor für Italien, 1:2 durch Jorginho

Der Chelsea-Akteur zielt haargenau in die rechte untere Ecke, Hrádecký hat die Ecke eigentlich, kommt aber nicht mehr an den präzisen Ball heran.

79 Gelbe Karte für Sauli Väisänen (Finnland)



84 Auswechslung bei Spanien -> Sergio Ramos

84 Einwechslung bei Spanien -> Núñez

84 Auswechslung bei Schweden -> Albin Ekdal

84 Einwechslung bei Schweden -> Gustav Svensson

79 Diesmal Elfmeter für Italien! Belotti schließt im Strafraum ab und trifft Väisänen unglücklich am Arm - haarige Entscheidung, da lamentiert der Finne völlig zurecht.

82 Auswechslung bei Liechtenstein -> Martin Rechsteiner

82 Einwechslung bei Liechtenstein -> Jens Hofer

77 Letzter Wechsel bei den Gästen, Armenien-Doppelpacker Belotti kommt für den Torschützen ins Spiel. Italien braucht vorne wieder mehr Bewegung.

76 Einwechslung bei Italien: Andrea Belotti

76 Auswechslung bei Italien: Ciro Immobile

76 Bernardeschi kommt herein und schießt gleich einen Freistoß aus mehr als 30 Metern - knapp links am Kasten vorbei, den hätte kein Torwart der Welt bekommen.

75 Einwechslung bei Finnland: Jasse Tuominen

75 Auswechslung bei Finnland: Lassi Lappalainen

74 Einwechslung bei Italien: Federico Bernardeschi

74 Auswechslung bei Italien: Federico Chiesa

74 Gelbe Karte für Paulus Arajuuri (Finnland)



72 Tooor für Finnland, 1:1 durch Teemu Pukki

Der Gefoulte macht es selbst und versenkt die Pille sicher hoch in die Mitte - Donnarumma war in die rechte Ecke abgetaucht und hat so keine Chance. Fünftes Tor im sechsten Qualispiel für den Ex-Schalker!

77 Auswechslung bei Schweden -> Alexander Isak

77 Einwechslung bei Schweden -> Marcus Berg

77 Auswechslung bei Schweden -> Robin Quaison

77 Einwechslung bei Schweden -> Sebastian Andersson

71 Gelbe Karte für Gianluigi Donnarumma (Italien)



76 Auswechslung bei Norwegen -> Stefan Johansen

76 Einwechslung bei Norwegen -> Erling Håland

71 Strafstoß für Finnland! Pukki kommt über rechts in den Strafraum und lässt sich leicht von Sensi am Knöchel berühren - sieht wenig aus, aber das kann sehr wehtun, den kann man geben.

69 Immerhin schaffen es die Gastgeber nun, die Squadra Azzurra meister von ihrem eigenen Tor fernzuhalten und das Spiel selbst in die Hand zu nehmen. Aber reicht das für den Ausgleich?

66 Finnland hat sichtlich Probleme, das Spiel selbst zu machen gegen einen Gegner dieser Kategorie. Meist scheitert es bereits vor dem Strafraum, vielleicht sollte da auch mal ein Fernschuss her.

72 Gelbe Karte für Sergio Ramos (Spanien)

70 Gelbe Karte für Sam Larsson (Schweden)

63 Nun wird es interessant zu sehen sein, ob Finnland seine offensiven Mittel ausschöpft und selbst mutiger wird. Italien lauert aber bereits auf den zweiten Treffer.

68 Auswechslung bei Griechenland -> Ioannis Fetfatzidis

68 Einwechslung bei Griechenland -> Evangelos Pavlidis

68 Auswechslung bei Spanien -> Suso

68 Einwechslung bei Spanien -> Pablo Sarabia

66 Gelbe Karte für Albin Ekdal (Schweden)

65 Auswechslung bei Färöer -> Jóan Edmundsson

65 Einwechslung bei Färöer -> Kaj Leo í Bartalsstovu

59 Tooor für Italien, 0:1 durch Ciro Immobile

Der Icebreaker! Chiesa flankt einmal mehr von rechts scharf in die Mitte, Arajuuri verlängert leicht mit dem Scheitel und Immobile steht am zweiten Pfosten goldrichtig. Der Ex-BVB-Flop nagelt die Pille mit Wucht mit dem Kopf ins linke Eck, keine Chance für Hrádecký.

64 Auswechslung bei Liechtenstein -> Livio Meier

64 Einwechslung bei Liechtenstein -> Daniel Brändle

64 Auswechslung bei Norwegen -> Markus Henriksen

64 Einwechslung bei Norwegen -> Tarik Elyounoussi

57 Gelbe Karte für Rasmus Schüller (Finnland)

Erste Karte des Spiels für den Mann mit deutschen Vorfahren. Den folgenden Freistoß können die Finnen aber sicher klären.

62 Auswechslung bei Griechenland -> Andreas Bouchalakis

62 Einwechslung bei Griechenland -> Zeca

54 Italien ist zu langsam in dieser Phase, Coach Mancini muss allmählich an Impulse von der Bank denken. Aktuell wirken die Azzurri zu ideenlos.

60 Auswechslung bei Spanien -> Mikel Oyarzabal

60 Einwechslung bei Spanien -> Paco Alcácer

60 Tor für Schweden, 1:1 durch Emil Forsberg

50 Die Partie beginnt etwas fahrig in den ersten Minuten des zweiten Abschnitts, Italien muss sich erst wieder sortieren und kommt noch nicht mit so viel Druck aus der Kabine wie zuvor.

56 Auswechslung bei Liechtenstein -> Robin Gubser

56 Einwechslung bei Liechtenstein -> Seyhan Yildiz

55 Auswechslung bei Färöer -> Rógvi Baldvinsson

55 Einwechslung bei Färöer -> Andrias Eriksen

54 Gelbe Karte für Livio Meier (Liechtenstein)

47 Scharfes Ding für die Gastgeber! Lod treibt die Pille bei einem Konter nach vorne und findet Pukki auf der linken Seite. Dieser fackelt nicht lange und zieht mit Links ab, aber der rutscht leicht ab und fliegt somit links vorbei.

46 Wechsellos geht es weiter in Tampere.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

50 Tor für Spanien, 2:0 durch Rodrigo

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit

Die finnische Nationalmannschaft hält zur Pause ein torloses Unentschieden gegen Gruppenkopf Italien. Nach relativ ausgeglichener Anfangsphase übernahm der Europameister von '68 mehr und mehr die Initiative und erspielte sich gegen Ende des Durchgangs mehrere gute Tormöglichkeiten. Sollte die Squadra Azzurra diesen Druck weiter erhöhen können, wird Finnland die Null hinter der Fünferkette nicht mehr lange halten können. Allerdings könnte das am Ende auch eine Kraftfrage werden, denn auch ein Team wie Italien wird nach langem Anrennen müde und könnte Räume in der eigenen Defensive eröffnen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Der viermalige Weltmeister macht nun heftig Druck und will die Führung erzielen, aber an Hrádecký und der dichten Fünferkette ist bislang noch kein Vorbeikommen, es müssen viele Fernschüsse richten.

43 Wieder ein Fernschuss! Sensi probiert es einmal mehr aus mehr als 20 Metern und scheitert diesmal nur knapp am linken Eck - da wäre Finnlands Tormann nicht mehr herangekommen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tor für Norwegen, 0:1 durch Stefan Johansen

44 Gelbe Karte für Thiago (Spanien)

44 Gelbe Karte für Markus Henriksen (Norwegen)

40 Teemu Pukki hängt heute Abend nach einer auffälligen Anfangsphase in der Luft. Inzwischen konzentrieren sich die Weißen Uhus nur noch auf die erfolgreiche und sichere Defensivarbeit.

37 Wieder Florenzi! Der Linksverteidiger kommt wieder gut aufgerückt in den Sechzehner und nimmt eine hohe Hereingabe direkt, aber der Flachschuss wird erneut von Hrádecký entschärft.

35 Wo ist die Lücke? Italien versucht mit seinem jungen Team dass nordische Bollwerk zu knacken, muss sich aber weiterhin gedulden. Das ist ein echter Härtetest für die neu formierte Elf..

37 Gelbe Karte für Georgios Masouras (Griechenland)

32 Wieder die Squadra Azzurra! Chiesa dreht die Kugel mit einer Bananenflanke an den Elfmeterpunkt, wo Immobile gut steht und in die lange Ecke verlängert, aber letztlich ist der Ball zu unpräzise und springt vorbei.

33 Tor für Griechenland, 1:0 durch Georgios Masouras

30 Immobile spielt in den Rückraum für Barella, aber dessen Außenristabschluss ist kein Problem für Finnlands Kapitän im Tor. Dennoch: Italien wird nun allmählich druckvoller.

28 Erste richtige Chance des Spiels! Pellegrini legt auf rechts in die Mitte zu Sensi rüber, der aus gut 20 Metern direkt abschließt und mit seinem Drehschuss Hrádeckýs im Tor ernsthaft prüft, aber der Leverkusener greift stark über und somit über die Latte.

25 Fast die Chance für Finnland! Kamera geht im Mittelfeld stark zwischen einen Pass von Jorginho und kann so mit viel Platz aufs Tor zulaufen, letztlich wird sein Abschluss an der Strafraumgrenze allerdings abgefälscht - Donnarumma hat da keine Mühe.

23 Florenzi mit einem Abschluss! Pellegrini nimmt einen hohen Ball gut mit und legt ihn mit dem Kopf auf den eingewechselten Roma-Akteur ab, doch dessen Dropkick landet deutlich links neben dem Kasten.

21 Gelbe Karte für Jorginho (Italien)



19 Endlich fliegt mal ein Ball der Azzurri in den Sechzehner, aber nach Chiesas Flanke von rechts verpasst Sensi deutlich mit einem versuchten Fallrückzieher - das geht besser.

16 Nach schwungvollem Beginn hat das Spieltempo nun abgenommen, Italien versucht das Spiel mit Ballbesitz zu kontrollieren, kann sich gegen die dicht gestaffelte Finnen-Defensive aber noch nicht durchbeißen.

13 Die Squadra Azzurra versucht nun etwas intensiver das Offensivspiel zu forcieren - bislang mit bescheidenem Erfolg. Finnland steht hinten sicher.

13 Tor für Spanien, 1:0 durch Rodrigo

9 Bitter für Emerson - für ihn kommt Florenzi hinein und verteidigt nun hinten links als etatmäßiger Rechtsverteidiger bei der Roma.

8 Einwechslung bei Italien: Alessandro Florenzi

8 Auswechslung bei Italien: Emerson

7 Emerson scheint im Rasen hängen geblieben zu sein und sich eine Zerrung zugezogen zu haben. Es scheint nicht mehr weiterzugehen für den eingebürgerten Brasilianer.

6 Die Finnen versuchen das Spiel schnell von hinten herauszuspielen und die Italiener zu überraschen. Pukki startet auf diese Weise durch, aber letztlich steht er alleine gegen alle da und muss wieder hinten rum spielen.

4 Gute Chance für die Uhus! Nach einer Ecke wird die Kugel in der Mitte verlängert, aber Toivio bekommt keinen Druck mehr hinter den Ball und spitzelt die Pille knapp über den Kasten.

3 Die Finnen versuchten es in Italien mit zwei Spitzen und gingen baden - heute soll es wieder vorsichtiger versucht werden. Eine kompakte Fünferkette soll die Basis der Gastgeber bilden.

1 Los geht's in Tampere im westlichen Teil Finnlands. Die Gastgeber wie gewohnt in Weiß, die Azzurri in Blau.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Der Star im finnischen Team ist der Ex-Schalker Teemu Pukki, der bei Norwich auch einen glänzenden Saisonstart hinlegte. Ansonsten kann auch Leverkusens Schlussmann Lukáš Hrádecký als Kapitän des Teams international mithalten. Tim Sparv, der Kopf des Mittelfelds fehlt heute gesperrt, sodass die Verantwortung unter Robin Lod und Lassi Lappalainen aufgeteilt werden muss. Letzterer wurde vor der Saison von Bologna verpflichtet, dann aber in die nordamerikanische MLS ausgeliehen, wo er seither aufblüht.

Bei den Italienern finden sich neben den etablierten Donnarumma im Tor und Bonucci und Acerbi in der Innenverteidigung mit Emerson und Izzo zwei relativ unerfahrene Akteure auf den defensiven Außen. Jorginho ordnet im Mittelfeld und bekommt dabei Unterstützung von den beiden jungen Barella und Sensi, die sich zuletzt bei Inter in den Vordergrund spielten und den gesperrten Verratti ersetzen. Im Sturm beginnt überraschend Immobile im Sturmzentrum, obwohl Belotti gegen Armenien doppelt getroffen hatte. Von den Außen bekommt er seine Zuspiele von Chiesa und Lorenzo Pellegrini.

Herzlich willkommen zur Qualifikation zur EM 2020 in der Gruppe G zum Spiel Polen gegen Österreich.



Nach dem überzeugenden 6:0-Sieg gegen Lettland will die ÖFB-Elf ihrer offensiven Ausrichtung treu bleiben. Österreich liegt auf Platz 2 und hat die Qualifikation wieder selbst in der Hand. Ein Sieg gegen Polen würde sogar die Tabellenführung bedeuten.



Teamchef Franco Foda betont vor dem Spiel, dass es bis zum Ende noch knapp zugehen wird. Trotz des 6:0 sieht er eine schwierige Aufgabe und warnt vor den Polen. Ein Sieg wäre ein Novum, bisher hat Österreich in Pflichtspielen nie gegen Polen gewinnen können. Eine Statistik, die die Mannschaft schnellstmöglich verbessern will.



Um das zu schaffen setzt Franco Foda auf eine offensive Ausrichtung. Er will ein klares Profil im Spiel seiner Mannschaft sehen und fordert das auch gegen Polen ein. Im Warschauer Nationalstadion erwartet Österreich ein Hexekessel. Schiedsrichter der Partie ist Viktor Kassai aus Ungarn, seine Assistenten sind György Ring und Vencel Tóth II.



Auch in Italien sind sie nun wieder zufrieden. Nach dem Super-GAU mit der verpassten WM-Qualifikation für Russland hat Roberto Mancini das Team mit einem mittelgroßen Umbruch wieder auf Kurs gebracht. Alle fünf Quali-Spiele konnten der Europameister von 1968 für sich entscheiden, zuletzt hab es am Donnerstag einen 3:1-Erfolg in Armenien. Allerdings haben die Azzurri in dieser Quali-Gruppe auch auch mächtig Glück gehabt und konnten einer großen Fußballnation diesmal aus dem Weg gehen. Was vom Umbruch wirklich übrig bleibt wird man wohl erst bei der EM sehen, wenn das Team auch wirklich gefordert wird.

90 Fazit:

Letztlich erledigt die Schweiz ihre Pflichtaufgabe gegen Gibraltar und gewinnt dieses EM-Qualifikationsspiel mit 4:0. Ob man auf eidgenössischer Seite mit dieser Ausbeute zufrieden ist? Sicherlich hätte es auch für einen höheren Sieg nur drei Punkte gegeben, doch das Ergebnis spiegelt die Überlegenheit der Gastgeber nicht wirklich wider. 39:2 Torschüsse, 22:0 Ecken, mehr als 70 Prozent Ballbesitz – diese Werte bilden die Kräfteverhältnisse schon eher ab. Insofern wirkt das 4:0 vergleichsweise schmal. Hinten in jedem Fall brannte bei der Nati gar nichts an. Die Gibraltarer waren vor 8.318 Zuschauern in Sion komplett harmlos und bewegten sich nicht annähernd in der Nähe ihres ersten Torerfolges im laufenden Wettbewerb. Damit manifestierten die Gäste ihre Position als Schlusslicht. Unterdessen arbeiteten sich die Eidgenossen – auch wegen des parallelen Punktverlustes der Dänen in Georgien (0:0) – bis auf einen Zähler an den Tabellenzweiten heran – bei einem Spiel weniger. Spitzenreiter Irland ist drei Punkte entfernt.

Nach der 0:2-Niederlage der Nordeuropäer im Hinspiel in Italien schien die Quali für Finnland bereits wieder seinen gewohnten Gang zu nehmen. Dann allerdings folgten vier Serie in Serie, unter anderem gegen die direkten Konkurrenten aus Griechenland, Bosnien-Herzegowina oder Armenien. Aufgrund des überraschenden Siegs der Armenier gegen Bosnien heute Nachmittag haben die Finnen nun schon drei Punkte Vorsprung auf den dritten Platz bei einem Spiel weniger. Sollten die Resultate nun auch in der Rückrunde stimmen, wird das Team um Superstar Teemu Pukki eine neue Euphorie bei der Wintersport-Nation sorgen.

90 Spielende

90 Offenbar ist doch nicht mehr drin für die Nati. Die Gibraltarer verschaffen sich Entlastung, holen einen Freistoß in des Gegners Hälfte heraus. Das bringt dem Außenseiter Zeit.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Finnland gegen Italien ist derzeit das absolute Topspiel in der Quali-Gruppe J. Während man von Italien trotz der verpassten WM in Russland erwarten konnte, dass sie die Gruppe auch aufgrund der eher schwachen Konkurrenz nach fünf Spielen anführen, liegen die Finnen völlig überraschend mit 12 Punkten nur drei Punkte hinter den Azzurri auf dem zweiten Platz und scheinen schon jetzt auf dem besten Wege, sich erstmals für eine EM zu qualifizieren.

89 Auch nach dem 4:0 spielen die Schweizer weiter nach vorn. Gibt es etwa noch ein fünftes Tor?

87 Tooor für die Schweiz, 4:0 durch Mario Gavranović

Kurz vor Schluss gibt es doch noch etwas zu jubeln. Admir Mehmedi probiert sich zunächst links im Sechzehner aus spitzem Winkel. Diesen Linksschuss pariert Kyle Goldwin. Die Kugel aber springt im Torraum vor die Füße von Mario Gavranović, der aus vier Metern mit dem linken Fuß nur noch einschießen muss und damit seinen ersten Treffer in dieser EM-Qualifikation markiert.

86 Wie bereits kurz vor der Pause sorgt nun erneut Liam Walker für den insgesamt zweiten Torschuss der Gäste. Auch bei diesem Distanzschuss ist ein Eingreifen von Yann Sommer nicht erforderlich.

85 Auch wenn es an der letzten Zielstrebigkeit fehlt, die Eidgenossen spielen bis in diese Schlussphase hinein unverdrossen nach vorn, suchen und bekommen ihre Abschlüsse. Jetzt feuert Albian Ajeti - und findet in Kyle Goldwin seinen Meister. Mittlerweile sind wir bei 35:1 Torschüssen.

90 Spielende

90 Spielende

90 Auswechslung bei Georgien -> Giorgi Kvilitaia

90 Einwechslung bei Georgien -> Murtaz Daushvili

89 Gelbe Karte für Otar Kakabadze (Georgien)

84 Rechts in der Box versucht sich Admir Mehmedi mit dem rechten Fuß, lässt den Ball leicht über den Spann rutschen, verfehlt dann aber das lange Eck.

Hallo und herzlich willkommen zur EM-Qualifikation am Sonntagabend! Finnland empfängt heute im hohen Norden den viermaligen Weltmeister Italien in Tampere.

82 Dafür landet auf der Gegenseite ein kurz abgewehrter Ball praktisch auf dem rechten Fuß von Ruben Vargas, der aus knapp 18 Metern in zentraler Position volley abzieht. Erneut darf sich Kyle Goldwin auszeichnen, pariert diesen Schuss gut.

87 Gelbe Karte für Lasse Schöne (Dänemark)

81 Nach einem Foul von Ruben Vargas an James Coombes bekommen die Gäste einen Freistoß in halblinker Position zugesprochen. Das wäre eine Gelegenheit, mal etwas zu machen. Doch einen Torschuss zieht die Standardsituation nicht nach sich.

86 Auswechslung bei Malta -> Dunstan Vella

86 Einwechslung bei Malta -> Jake Grech

86 Auswechslung bei Georgien -> Giorgi Aburjania

86 Einwechslung bei Georgien -> Valeriane Gvilia

79 Die Nati bleibt tonangebend. Es fehlt aber an der Entschlossenheit, um das Ergebnis weiter ausbauen zu können. Somit warten die Zuschauer im Stade de Tourbillon vergeblich auf weitere Treffer.

77 Aus halblinker Position zieht Ricardo Rodríguez mit dem rechten Fuß ab. Der Flachschuss wird eine Beute von Kyle Goldwin, der damit dafür sorgt, dass sein Kasten nach Wiederbeginn sauber bleibt.

81 Auswechslung bei Malta -> Luke Gambin

81 Einwechslung bei Malta -> Joseph Zerafa

74 Aus Sicht des FC Arsenal ist das beim humpelnden Granit Xhaka hoffentlich nur eine Vorsichtsmaßnahme. Immerhin kommt dafür der Augsburger Ruben Vargas zu seinem Länderspieldebüt. Und Vladimir Petković schöpft sein Wechselkontingent ebenfalls aus. Die Kapitänsbinde von Xhaka übernimmt im Übrigen Yann Sommer.

74 Einwechslung bei Schweiz: Ruben Vargas

74 Auswechslung bei Schweiz: Granit Xhaka

73 Ohne gegnerische Einwirkung vertritt sich Granit Xhaka den Fuß und bedarf medizinischer Versorgung. Offenbar geht der Kapitän gleich runter.

72 Dann macht sich James Coombes mal zu einem schnellen Gegenangriff auf den Weg. Einzig Tjay De Barr ist da mit dabei, der aber ein Offensivfoul gegen Renato Steffen begeht und das abgepfiffen bekommt.

77 Auswechslung bei Rumänien -> George Pușcaș

77 Einwechslung bei Rumänien -> Claudiu Keșerü

69 Gelbe Karte für Joseph Chipolina (Gibraltar)

Eine Grätsche von Joseph Chipolina gegen Granit Xhaka bewegt Pavel Orel dazu, erstmals die Gelbe Karte hervorzukramen. Für den 31-jährigen Innenverteidiger ist es die erste Verwarnung im laufenden Wettbewerb.

73 Auswechslung bei Dänemark -> Pierre-Emile Højbjerg

73 Einwechslung bei Dänemark -> Lasse Schöne

67 Damit schöpft Julio Ribas sein Wechselkontingent bereits restlos aus.

67 Einwechslung bei Gibraltar: Alain Pons

72 Auswechslung bei Rumänien -> Ianis Hagi

72 Einwechslung bei Rumänien -> Gheorghe Grozav

72 Auswechslung bei Malta -> Kyrian Nwoko

72 Einwechslung bei Malta -> Alfred Effiong

67 Auswechslung bei Gibraltar: Ethan Britto

67 Diese Kombination kennen wir schon. Granit Xhaka flankt aus dem Stand - diesmal aus dem linken Halbfeld. Mario Gavranović verlängert die Hereingabe per Kopf. Diesmal springt der Ball links am Gehäuse von Kyle Goldwin vorbei.

66 Nun betätigt sich der Kapitän als Vorbereiter. Granit Xhaka flankt von der rechten Seite mit dem linken Fuß und Zug zum Tor. Mario Gavranović ist mit dem Kopf zur Stelle. Doch auch dieser Abschluss gerät zu hoch.

65 Einwechslung bei Schweiz: Renato Steffen

65 Auswechslung bei Schweiz: Loris Benito

64 Gibraltar ist offensiv weiterhin nicht existent. Einen Torschuss der Gäste gab es nach dem Seitenwechsel noch nicht zu sehen. Die Jungs von Julio Ribas sind nach wie vor äußerst selten in der gegnerischen Hälfte unterwegs - und wenn, dann dauert so ein Ausflug nicht lange an.

62 Granit Xhaka hat Gefallen gefunden, feuert wiederholt aus der Distanz - diesmal wieder mit dem starken linken Fuß. Die Kugel streicht etwa einen Meter über den Kasten von Kyle Goldwin.

67 Auswechslung bei Dänemark -> Kasper Dolberg

67 Einwechslung bei Dänemark -> Christian Gytkjær

60 Mitunter gehen die Gastgeber recht großzügig mit ihren Chancen um. Rechts in der Box genießt Denis Zakaria Platz, passt flach in die Mitte. Mario Gavranović hat fast das ganze Tor offen vor sich und wuchtet den Ball aus etwa neun Metern mit dem rechten Fuß über den Querbalken.

58 Einwechslung bei Gibraltar: James Coombes

58 Auswechslung bei Gibraltar: Andrew Hernandez

58 Admir Mehmedi flankt von der rechten Seite. Im Zentrum setzt sich Loris Benito im Kopfballduell durch, schädelt die Pille aber knapp über die Querlatte.

56 Weiterhin spielt nur die Schweiz - im Bemühen, die Führung auszubauen. Wiederholt zeigt sich Granit Xhaka aktiv, fordert mit seinem Rechtsschuss Kyle Goldwin heraus, der den Flachschuss zur Seite abwehrt.

55 Einwechslung bei Schweiz: Mario Gavranović

55 Auswechslung bei Schweiz: Breel Embolo

59 Auswechslung bei Rumänien -> Răzvan Marin

59 Einwechslung bei Rumänien -> Nicolae Stanciu

53 Nun nimmt Granit Xhaka aus der Distanz Maß, tut das aber nicht genau genug. Der Linksschuss fliegt deutlich am Kasten von Kyle Goldwin vorbei, der entsprechend keinen Finger krümmen muss.

51 Wenig später stehen wieder Eckstöße für die Hausherren an. Bei einer Hereingabe von links, für die Fabian Schär verantwortlich zeichnet, ist ausnahmsweise Granit Xhaka nicht dort draußen tätig, probiert vielmehr zentral an der Strafraumkante die Volleyabnahme. Den Ball trifft der Kapitän nicht sauber mit dem linken Fuß.

50 Dann zieht Denis Zakaria aus der zweiten Reihe ab, visiert das rechte Eck an. Nun also ist Kyle Goldwin gefordert und pariert diesen Rechtsschuss erfolgreich.

48 Weiterhin behält die Nati das Zepter in der Hand und tummelt sich munter in der gegnerischen Hälfte. Ricardo Rodríguez versucht sich aus halblinker Position, der Linksschuss streicht deutlich am langen Eck vorbei.

46 Ohne weitere personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt. Julio Ribas hatte ja bereits Mitte der ersten Hälfte seinen Torhüter wegen Verletzung wechseln müssen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

47 Tor für Rumänien, 1:0 durch George Pușcaș

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Mehr als eine halbe Stunde mühte sich die Schweiz vergeblich. Zwar waren die Männer von Vladimir Petković erwartungsgemäß drückend überlegen, doch der erlösende erste Treffer wollte nicht fallen. Chancen dafür boten sich zur Genüge. Erst in der 37. Minute half eine Standardsituation weiter. Befreit vom Druck des Favoriten, ging es den Eidgenossen im Anschluss leichter von der Hand. So sind die Fronten bereits zur Pause geklärt. Ab sofort geht es nur noch um die Höhe des Sieges – und für Gibraltar darum, die Niederlage im Rahmen zu halten. Der Außenseiter scheint kaum in der Lage, einen eigenen Treffer erzielen zu können. Da müssten die Schweizer schon gehörig mithelfen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tooor für die Schweiz, 3:0 durch Ricardo Rodríguez

Erneut ist es eine Ecke, die dem Treffer vorausgeht. Die Faustabwehr von Kyle Goldwin landet bei einem Mitspieler. Die Kollegen Tjay De Barr und Anthony Hernandez aber bekommen den Ball nicht weg, legen vielmehr für Ricardo Rodríguez auf. Der muss aus etwa 19 Metern in zentraler Position nur noch mit dem linken Fuß abziehen - und trifft flach ins rechte Eck. Auch für den Mann vom AC Milan ist das die Torpremiere im laufenden Wettbewerb.

45 Mit einer Serie von Ecken neigt sich die erste Hälfte dem Ende entgegen. Bei jeder droht jetzt Gefahr. Der nicht sonderlich groß gewachsene Torwart Gibraltars sieht sich einigen körperlich starken Schweizern gegenüber.

45 In der Tat bringen die Gäste jetzt ihren ersten Torschuss an. Liam Walker prügelt die Kugel aus großer Distanz zumindest grob in die Richtung des Kastens von Yann Sommer. Der Torhüter allerdings muss da nicht eingreifen.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

43 Tooor für die Schweiz, 2:0 durch Admir Mehmedi

Noch vor der Pause legen die Eidgenossen nach. Fabian Schär flankt von der linken Seite mit dem rechten Fuß und Zug zum Tor. Admir Mehmedi bewegt sich mit gutem Timing in diese Hereingabe, hält den Schädel rein und verlängert geschickt. Auf diese Richtungsänderung vermag Kyle Goldwin nicht zu reagieren. Die Pille zappelt unten im langen Eck. Für den Wolfsburger ist es der erste Treffer in dieser EM-Qualifikation.

42 Erneut tritt Granit Xhaka auf der rechten Seite zum Eckstoß an - wie immer mit dem linken Fuß und Zug zum Tor getreten. Diesmal ist Kyle Goldwin zur Stelle, die Faustabwehr wirkt aber nicht souverän.

42 Gelbe Karte für Henry Bonello (Malta)

42 Gelbe Karte für Gia Grigalava (Georgien)

40 Weiterhin hat die Nati den Vorwärtsgang drin. Admir Mehmedi flankt von der rechten Seite ungehindert. Genauso befreit darf Albian Ajeti im Zentrum agieren, platziert seinen Kopfball aber nicht gut genug. Jetzt greift Kyle Goldwin zu.

37 Tooor für die Schweiz, 1:0 durch Denis Zakaria

Jetzt bricht der Bann. Von der rechten Seite segelt eine Ecke von Granit Xhaka in die Mitte. Kyle Goldwin geht in seinem Torraum viel zu zögerlich zu Werke. So schraubt sich Denis Zakaria weitgehend ungehindert in die Höhe, köpft aus gut vier Metern ins linke Eck und erzielt seinen zweiten Treffer im laufenden Wettbewerb.

36 Nun genießt Albian Ajeti an der Strafraumgrenze etwas Platz, versucht sich aus leicht nach links versetzter Position. Auch dieser Linksschuss gerät viel zu hoch.

35 Regelmäßig gelangen die Schweizer in die Box. Jetzt ist da Admir Mehmedi rechts an der Grundlinie unterwegs, zieht den Ball mit Übersicht zurück. Edimilson Fernandes setzt seinen Rechtsschuss unter Bedrängnis zu hoch an.

34 Ein Befreiungsschlag von Andrew Hernandez bleibt an Referee Pavel Orel hängen. Laut neuestem Reglement pfeift dieser einen Schiedsrichterball.

32 Dann flankt Denis Zakaria von der rechten Seite in die Mitte. Auf Höhe des zweiten Pfostens bekommt Loris Benito nicht genug Druck hinter seinen Kopfball, der zudem auch gar nicht aufs Tor fliegt.

31 Unverdrossen marschieren die Eidgenossen nach vorn, gehen dabei durchaus variabel vor. Jetzt fliegt von rechts mal ein langer Ball in den Sechzehner. Wie ein Kickboxer befördert Torwart Goldwin die Kugel aus der Gefahrenzone.

29 Links im Sechzehner versucht es Loris Benito mit Finesse. Doch der Rechtsschuss mit viel Schnitt ist etwas zu hoch angesetzt und landet oben auf dem Tornetz.

27 Nach einem Pass von Admir Mehmedi taucht Breel Embolo rechts in der Box auf. Der Winkel wird sehr spitz. Und die Idee, den neuen Torhüter im kurzen Eck zu überraschen, funktioniert nicht. Der Rechtsschuss landet am Außennetz.

25 Einwechslung bei Gibraltar: Kyle Goldwin

25 Auswechslung bei Gibraltar: Dayle Coleing

24 Während Denis Zakaria inzwischen wieder steht und weiter spielen kann, gibt es für Gibraltars Keeper in diesem Spiel keine Zukunft. Bei einem Abstoß hat sich dieser eine Zerrung im linken Oberschenkel zugezogen. Coleing muss runter.

22 Denis Zakaria liegt hinter der Torlinie, hat einen unabsichtlichen tritt aufs Sprunggelenk bekommen. Und auch Torwart Dayle Coleing sitzt im Torraum auf dem Rasen, greift sich an den linken hinteren Oberschenkel.

21 Aus halbrechter Position versucht es Fabian Schär mit einem Distanzschuss. Dabei rutscht ihm das Standbein weg. Der zudem leicht abgefälschte Ball wird eine mühelose Beute für Dayle Coleing.

20 Dann schlagen die Gibraltarer mal einen langen Ball von der rechten Seite nach vorn. So gibt es tatsächlich etwas zu tun für Yann Sommer, der sich die Pille sicher aus der Luft pflückt.

17 Nun also sind die Chancen da für die Männer von Vladimir Petković. Was fehlt zum Glück der Eidgenossen, das sind jetzt einzig noch die Tore. Doch je länger das erste nicht fällt, umso nervöser werden hier alle.

15 Dann bekommt die Nati den ersten richtig freien Abschluss. Denis Zakaria bedient halblinks in der Box Edimilson Fernandes, der aus etwa zehn Metern am großartig parierenden Dayle Coleing scheitert. Doch die Hausherren bleiben dran. Nur Sekunden später segelt eine Flanke von der rechten Seite in den Sechzehner. Loris Benito trifft mit einem Seitfallzieher die Querlatte.

14 Bis 25 Meter vor dem Tor läuft der Ball recht gut, dann aber werden die Räume richtig eng. Zudem fehlt den Eidgenossen beim entscheidenden Pass bislang zumeist die Präzision.

11 Nach wie vor stemmt sich der Außenseiter erfolgreich dagegen, lässt den Gegner nicht klar zum Abschluss kommen. Die Schweizer müssen geduldig bleiben und konzentriert arbeiten, um ihre Szenen zu kreieren.

9 Freistöße im Mittelfeld dienen den Gästen als willkommene Entlastung. Da rücken dann auch mal ein paar Spieler auf. Ernsthaft in Strafraumnähe jedoch gelangen die Gibraltarer damit nicht.

7 Über halbrechts kombinieren sich die Gastgeber in den Strafraum. Denis Zakaria hat Platz und Zeit, um nach einem Mannschaftskollegen Ausschau zu halten. Im Torraum taucht Edimilson Fernandes auf, der das flache Zuspiel allerdings aus kurzer Distanz unter Bedrängnis links am Kasten vorbei befördert.

6 Gibraltar verlässt die eigenen Hälfte bislang einzig mal mit einem langen Befreiungsschlag. Für die schweizerische Abwehr bedeutet das keinerlei Probleme, die kann sofort wieder den nächsten Gegenangriff einleiten.

4 Jetzt erarbeiten sich die Eidgenossen den ersten Eckstoß dieser Partie. Auf der rechten Seite kümmert sich Granit Xhaka um die Ausführung. Dessen Hereingabe findet zwar zu Fabian Schär, der den Ball aber nicht weiter verarbeiten kann.

3 Wie erwartet, übernehmen die Hausherren sofort das Kommando und nisten sich in der gegnerischen Hälfte ein. Den Weg in den Sechzehner finden die Männer von Vladimir Petković auch. Ein Kopfball von Loris Benito jedoch stellt für Dayle Coleing keine sonderliche Herausforderung dar.

2 Für ein Fußballspiel bieten sich im schweizerischen Kanton Wallis gute Bedingungen. Bei 13 Grad und bewölktem Himmel müssen sich die Spieler schon ordentlich bewegen, um ins Schwitzen zu kommen. Niederschläge wird es im Spielverlauf vermutlich nicht geben. Der Rasen präsentiert sich in hervorragender Verfassung.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Nachdem dann auch die Mannschaftsfotos geschossen sind, treten sich die beiden Kapitäne Granit Xhaka und Roy Chipolina zur Platzwahl gegenüber. Letzterer gewinnt die Seitenwahl. Damit bekommen die Schweizer den Ball und dürfen anstoßen.

Unterdessen tummeln sich die Protagonisten auf dem Rasen und nehmen diszipliniert Aufstellungen für den offiziellen Teil dieser Veranstaltung. Die Nationalhymnen ertönen.

Kurz vor dem Anpfiff blicken wir aufs Unparteiischengespann. Dieses steht unter der Leitungen von Pavel Orel. Der tschechische FIFA-Referee leitet sein erstes A-Länderspiel überhaupt und hat zur Unterstützung seine Landsleute Ivo Nádvorník und Petr Blažej dabei.

Erst seit 2013 ist Gibraltars Fußballverband Mitglied der UEFA. Drei Jahre später wurde er auch in die FIFA aufgenommen. Entsprechend übersichtlich gestaltet sich die Zahl der offiziellen Länderspiele. Da sind noch keine 50 zusammengekommen. Immerhin vier Siege wurden bereits eingefahren – gegen Malta, Lettland, Armenien und Liechtenstein. Zum zweiten Mal nimmt die Nationalmannschaft an einer EM-Qualifikation teil. Mit der Schweiz misst sich der Fußballzwerg zum ersten Mal.

Gibraltar fungiert als krasser Außenseiter und zuverlässiger Punktelieferant. Nach vier Begegnungen stehen die Jungs von der Südspitze der Iberischen Halbinsel noch mit gänzlich leeren Händen da. Für die Gibraltarer stellt eine knappe 0:1-Niederlage – wie zum Auftakt der Qualifikation gegen Irland – schon einen Erfolg dar. Und selbst, wenn man vergleichsweise knapp den Kürzeren zieht – wie in Georgien (0:3) oder im Juni in Irland (0:2) –, sind die Männer aus dem britischen Überseegebiet schon zufrieden. Am Freitag jedoch setzte es im heimischen Victoria Stadium ein deftiges 0:6 gegen Dänemark. Neben Georgien wird auch Gibraltar in der Gruppe D keine Chance auf die EM-Qualifikation haben. Die zwei Plätze machen Irland, Dänemark und die Schweiz unter sich aus.

Als Tabellendritter hat das Team von Vladimir Petković gerade fünf Punkte vorzuweisen. Der einzige Sieg gelang zum Auftakt in Georgien (2:0). Danach mussten sich die Schweizer zu Hause gegen Dänemark (3:3) und am Freitag bei Tabellenführer Irland (1:1) mit Unentschieden begnügen. Die beiden genannten Konkurrenten sind ebenfalls noch ungeschlagen, verbuchten mit elf (Irland) und acht Zählern (Dänemark) allerdings deutlich mehr auf ihren Konten.

In der Qualifikationsgruppe D steht die Schweiz schon ein wenig unter Zugzwang. Zwar haben die Eidgenossen erst drei Partien absolviert, doch die Konkurrenz aus Irland und Dänemark hat vorgelegt. Da gilt es nachzuziehen, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Vier Veränderungen gibt es auf Schweizer Seite im Vergleich zum Donnerstag. Nicht in der Startelf stehen heute Kevin Mbabu (Bank), Manuel Akanji (Verletzung des linken Sprunggelenks), Remo Freuler (Bank) und Haris Seferović. Letzterer sieht Vaterfreuden entgegen. Für ihn wurde Ruben Vargas nachnominiert. Die freien Plätze in der Anfangsformation gehen an Loris Benito, Edimilson Fernandes, Admir Mehmedi und Albian Ajeti. Bei den Gästen aus Gibraltar belässt Trainer Julio Ribas die Startelf unverändert.

Herzlich willkommen zur EM-Qualifikation! Am heutigen Sonntag beginnen wir unser Programm in der Gruppe D, wo sich die Schweiz im heimischen Sion mit Außenseiter Gibraltar auseinanderzusetzen hat. Ab 18 Uhr soll im Stade de Tourbillon der Ball rollen.

90 Spielende

90 Tor für Armenien, 4:2 durch Stjepan Lončar (Eigentor)

85 Auswechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Darko Todorović

85 Einwechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Rijad Bajić

85 Gelbe Karte für Aram Ayrapetyan (Armenien)

83 Auswechslung bei Armenien -> Kamo Hovhannisyan

83 Einwechslung bei Armenien -> Arman Hovhannisyan

80 Auswechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Muhamed Bešić

80 Einwechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Stjepan Lončar

79 Auswechslung bei Armenien -> Rumyan Hovsepyan

79 Einwechslung bei Armenien -> Erik Vardanyan

77 Tor für Armenien, 3:2 durch Hovhannes Hambardzumyan

75 Auswechslung bei Armenien -> Karlen Mkrtchyan

75 Einwechslung bei Armenien -> Artak Grigoryan

72 Gelbe Karte für Miralem Pjanić (Bosnien-Herzegowina)

72 Gelbe Karte für Edin Džeko (Bosnien-Herzegowina)

70 Tor für Bosnien-Herzegowina, 2:2 durch Amer Gojak

66 Tor für Armenien, 2:1 durch Henrikh Mkhitaryan

64 Auswechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Edin Višća

64 Einwechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Haris Duljević

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Muhamed Bešić (Bosnien-Herzegowina)

45 Ende 1. Halbzeit

32 Gelbe Karte für Gevorg Ghazaryan (Armenien)

25 Gelbe Karte für Edin Višća (Bosnien-Herzegowina)

13 Tor für Bosnien-Herzegowina, 1:1 durch Edin Džeko

3 Tor für Armenien, 1:0 durch Henrikh Mkhitaryan