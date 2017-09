Chance zur Kehrtwende

Die Stimmung der Kölner Führungsriege in den Straßen von London war ausgezeichnet. Manager Jörg Schmadtke und Finanzchef Alexander Wehrle, beide in schicker Radlermontur, kutschierten das Trainerteam in Rikschas durch Englands Hauptstadt. Das Beweisfoto des munteren Ausflugs verschickte der Verein via Twitter. Allerdings nicht vor dem anstehenden Auftaktspiel der Kölner in der Europa League beim FC Arsenal. Sondern bereits am 27. Mai.