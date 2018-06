Die Fußball-Highlights 2018

Die Termine der europäischen Königsklasse bei den Männern:

Achtelfinale: Hinspiele am 13./14.02. und 20./21.02. - Rückspiele am 06./07.03. und 13./14.03.

Viertelfinale: Hinspiele am 03./04.04. - Rückspiele am 10./11.04.

Halbfinale: Hinspiele am 24./25.04. - Rückspiele am 01./02.05.

Das Finale findet am 26. Mai 2018 in Kiew statt.



Die Termine der Frauen:

Viertelfinale: Hinspiele am 21.03. - Rückspiele am 28.03.

Halbfinale: Hinspiele am 21.04. - Rückspiele am 28.04.

Das Finale findet am 24. Mai 2018 in Kiew statt (live im ZDF).

