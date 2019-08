Jonas Boldt, Sportdirektor Bayer Leverkusen

Quelle: ZDF

Egal wie ihre offizielle Bezeichnung in den Organigrammen ihrer Klubs lautet: Kaderplaner eint die Fähigkeit, mit einem großen persönlichen Netzwerk und fundierten Datenanalysen den Überblick über den weltweiten Spielermarkt mit seiner grassierenden Beraterszene zu behalten. Und den Wust an Informationen über Vertragslaufzeiten, Gehälter und Spielerprofile so zu bündeln, dass die Verhandlungsführer ihrer Klubs abschlussfähige Vorlagen erhalten, die sie nur noch zu verwandeln brauchen.



"Letztendlich ist es so, dass die Geschäftsführung um Frank Baumann die Verträge unterschreibt und somit die Hauptverantwortung trägt", sagte Tim Steidten bei "deichstube.de" über die Arbeit bei seinem Ex-Arbeitgeber Werder Bremen. "Ich muss daher vorher so genau wie möglich abklopfen, ob es sportlich sinnvoll ist und überhaupt in die Richtung eines Transfers gehen kann, muss also abschätzen können, ob der Transfer finanziell überhaupt möglich und sportlich sinnvoll ist."