Steuerbetrug: Hafturteil gegen Messi bestätigt

Beide sollen laut Anklage mittels Scheinfirmen in Belize, Großbritannien, der Schweiz und Uruguay zwischen 2007 und 2009 Steuern auf Einnahmen in Höhe von insgesamt 4,16 Millionen Euro hinterzogen haben. Es geht um Einnahmen aus Bildrechten. Bei seiner Aussage vor Gericht hatte der Stürmer am 2. Juni 2016 versichert, «von nichts eine Ahnung» gehabt zu haben. «Ich habe meinem Vater vertraut», beteuerte er.