Der Neuaufbau

DFB-Boss Reinhard Grindel findet, in den Länderspielen gegen Russland (3:0) und die Niederlande (2:2) habe sich "eine Mannschaft mit einem neuen Gesicht präsentiert, die attraktiven Fußball spielen will. Deswegen können wir selbstbewusst in die Qualifikation zur EM 2020 gehen".



Die Zulassung zur über halb Europa verteilten Endrunde hatte Löw unabhängig von der Ziehung am 2. Dezember versprochen, doch als die Lose dann im Convention Center von Dublin gezogen waren, durfte sich der Fußballlehrer bestätigt fühlen. Bis auf den ewigen Rivalen Niederlande, auf den Deutschland gleich im ersten Qualifikationsspiel am 24. März 2019 in Amsterdam trifft, sind die restlichen Gegner eher Leichtgewichte. Weder Nordirland (Weltranglistenplatz 35) und erst recht nicht Weißrussland (76.) und Estland (96) dürften zum Stolperstein werden.