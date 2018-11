Niederlande besiegeln Abstieg des DFB-Teams

Quelle: dpa

Alles Hoffen auf weltmeisterliche Schützenhilfe war vergebens: Die deutsche Nationalmannschaft ist von der Couch aus in die europäische Zweitklassigkeit abgestürzt. Durch das verdiente 2:0 (1:0) des Erzrivalen Niederlande gegen Weltmeister Frankreich am Freitagabend in Rotterdam kann die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw den Abstieg in die B-Liga der Nations League nicht mehr verhindern.