Weiße Bänder als Rettungsanker

In Ingolstadt läuft die Sache weniger dramatisch ab. Die weißen Bändchen, die Oral verteilen ließ, sollen aber wie die Aktion in Frankfurt damals "ein Anker sein, aus dem jeder Kraft ziehen kann." Sich nach elf Niederlagen reinzuwaschen, war in Ingolstadt nicht nötig. Anders als beim FSV hatte Oral in Oberbayern ja sieben Spiele Zeit, um den Erfolg herbei zu missionieren. Etwas anderes als Zauberei schien dem FCI nicht mehr helfen zu können, als mit ihm, der bereits fünfte Trainer diese Saison sein Glück in einem von tiefer Unruhe geschüttelten Verein versuchen durfte. Nicht nur Trainer schickte man im Akkord vom Hof, auch Geschäftsführer und Interims-Sportdirektor Harald Gärtner musste gehen, obwohl der dem Verein zwölf Jahre lang Herz und Seele gewidmet hatte.