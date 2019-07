Hannover 96, der VfB Stuttgart, Nürnberg und der Hamburger waren schon Deutscher Meister - genau wie Holstein Kiel. Die Norddeutschen holten 1912 den Titel. Auch die Vorgängervereine des KSC (Phoenix Karlsruhe - 1909) und der SpVgg Greuther Fürth (SpVgg Fürth - 1914, 1926, 1929) konnten in längst vergangenen Tagen den Titel feiern. Dynamo Dresden wurde in der DDR sechs Mal Meister. Gleich elf der 18 Klubs spielten schon in der Bundesliga: Stuttgart, Hannover, Nürnberg, HSV, Dresden, Fürth, Karlsruhe, Bielefeld, St. Pauli, Darmstadt und Bochum. Dresden und Erzgebirge Aue (seinerzeit noch als Wismut Aue) kickten zudem in der höchsten Spielklasse der DDR, der Oberliga.