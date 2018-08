UEFA prüft Gehaltsobergrenze

Am härtesten erwischt hat es bisher wohl den FC Malaga. Die Spanier wurden 2013 von der Teilnahme an europäischen Wettbewerben ausgeschlossen. Aber auch große Vereine hat es schon erwischt, wenn auch nicht so hart. 2014 mussten Manchester City und Paris hohe Geldstrafen zahlen, zudem durften sie nur einen verkleinerten Kader für die Spiele in der Champions League melden. Jüngst erwischte es auch den ehemaligen Champions-League-Sieger FC Porto. Die Portugiesen dürfen in der kommenden Saison nur 22 statt der üblichen 25 Spieler in der Königsklasse einsetzen.