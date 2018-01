Nahezu alle dänischen Topspieler verdienen seit Jahren ihr Geld in der Handball-Bundesliga. Henrik Toft Hansen, Rasmus Lauge, Lasse Svan und Anders Zacharissen sind Pfeiler der SG Flensburg-Handewitt, Torwartstar Niklas Landin und Rene Toft-Hansen spielen an Kieler Förde, Torwart Jannik Green und Michael Damgaard in Magdeburg, Hans Lindberg in Berlin, Mads Mensah Larsen bei den Löwen, Morten Olsen und Caspar Mortensen in Hannover. Sie alle eint, dass sie einen äußerst kultivierten und atemberaubend schnellen Handball spielen.