DHB-Team feiert zweiten Sieg

Sigurdsson verfolgte vor 5200 Zuschauern das souveräne Spiel seiner Mannschaft völlig entspannt mit verschränkten Armen an der Seitenlinie. Allerdings erlebte er auch zwei Schrecksekunden. In der 21. Minute humpelte Wolff, der schon in der ersten Halbzeit zehn Paraden zeigte, nach einem Zusammenprall mit Wiencek mit Knieschmerzen kurzzeitig vom Feld. Noch schlimmer erwischte es Paul Drux. Der Berliner musste in der 23. Minute am Sprunggelenk behandelt werden und kam danach nicht mehr zum Einsatz. Drux verfolgte das Spiel danach mit einem Eisbeutel auf dem Knöchel von der Bank aus. Zu diesem Zeitpunkt stellte sich die Frage nach dem Sieger allerdings schon längst nicht mehr. Linksaußen Rune Dahmke, der diesmal für Kapitän Uwe Gensheimer zum Einsatz kam, traf per Tempogegenstoß zum 7:2 (13.). Auch danach lief das deutsche Spiel häufig nach dem gleichen Muster: Parade Wolff, schneller Gegenangriff, Tor.