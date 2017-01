Andreas Wolff lag völlig frustriert neben seinem Tor, der scheidende Bundestrainer Dagur Sigurdsson starrte fassungslos ins Leere: Als der Medaillentraum der deutschen Handballer bei der WM in Frankreich bereits im Achtelfinale jäh geplatzt war, herrschten im Lager des Europameisters großer Frust und tiefe Enttäuschung. Nach der völlig unerwarteten 20:21 (10:9)-Niederlage gegen Vize-Weltmeister Katar treten die selbst ernannten Bad Boys am Montag die Heimreise an, die erfolgreiche Ära Sigurdsson endete mit einer Pleite. "Das ist ein großer Schock für uns. Wir haben zu viele Fehler gemacht. Auch ich habe Fehler gemacht", sagte der nach Japan wechselnde Isländer selbstkritisch und bezeichnete das Achtelfinal-Aus als "größte Enttäuschung in meiner Zeit beim DHB".