An Atlético Madrid zahlen die Bayern die festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro - das ist neuer Bundesliga-Rekord. Weil bei der sportmedizinischen Untersuchung eine Schädigung des Innenbandes im rechten Knie festgestellt wurde, stand für Hernández in Absprache mit Atletico noch am Mittwoch eine Operation an. Vereinsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt erklärte, dass der Profi «nach meiner Erfahrung dem FC Bayern aber zum Bundesligastart 2019/20 zur Verfügung stehen» wird.