"Ich habe lange, lange überlegt. Aber irgendwann war mir klar, dass ich das für Artur Tabat, der ja nicht nur mein Freund, sondern auch ein guter Mensch ist, machen werde", sagte Ullrich der Zeitung zu seiner Entscheidung. "Ich weiß, dass ich Artur Tabat damit einen Herzenswunsch erfülle." Sein Freundschaftsdienst für Tabat bleibe sein einziges Engagement im Profiradsport, sagte Ullrich. "Ich werde mich nur in Köln engagieren, sonst nirgendwo." Die 101. Auflage des Eintagesrennens steht am 11. Juni an, Ullrich hatte die Veranstaltung in Köln und Umgebung 2003 gewonnen.