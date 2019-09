Heiß-kalte WM in der Wüste

Wegen der klimatischen Bedingungen in der Metropole am persischen Golf findet die Leichtathletik-WM in diesem Jahr so ungewöhnlich spät statt. Weshalb die Athleten nicht nur verspätet in den Urlaub fahren werden, sondern auch verspätet in die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio starten werden.



Und richtig viel wird dieser späte Zeitpunkt für die WM noch nicht einmal bringen. Die Temperaturen tendieren trotzdem gegen 40 Grad und zudem herrscht wegen der Küstennähe Dohas eine enorme Luftfeuchtigkeit. Gesa Krause ist deshalb zu dem Schluss gekommen: „Man kann sich als Mitteleuropäer nicht in kurzer Zeit an solche klimatischen Bedingungen gewöhnen. Wenn ich jetzt nur noch in einer 40-Grad-Kammer laufen würde, würde ich mir alle Kräfte rauben.“ Sie setze daher lieber auf die richtige Vorbereitung: Immer passende Kleidung dabei haben und die Rettungsdecken als Nothelfer, um die Wechsel zwischen klimatisierten Innenräumen und heftig-heißen Trainingsanlagen gut wegstecken zu können.