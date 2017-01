Liverpool erkämpft Punkt gegen Chelsea

In den vergangenen Tagen war Liverpool im Liga-Pokal und im FA Cup jeweils blamabel gescheitert. Für Chelsea dagegen ist der Punkt an der Anfield Road Gold wert, denn der FC Arsenal mit den deutschen Weltmeistern Mesut Özil und Shkodran Mustafi patzte am Dienstag zu Hause gegen den FC Watford mit einem 1:2 (0:2) und fiel somit auf den dritten Platz zurück. Arsenal liegt nach 23 von 38 Spieltagen wie der Stadtrivale Tottenham Hotspur (0:0 beim AFC Sunderland), der die bessere Tordifferenz aufweist, neun Punkte hinter dem Spitzenreiter.