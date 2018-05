LeBron James: Profi ohne Pause

Doch obwohl James im Alter noch jung wirkt und alle anderen überragt, sind er und seine Cavaliers in der Finalserie gegen die Golden State Warriors nur Außenseiter. Krasser Außenseiter sogar. Ach was, niemand außerhalb des Bundesstaates Ohio traut ihnen etwas zu. Die Buchmacher in Las Vegas sehen James so klar hinten in dieser Schlacht gegen die kalifornischen Krieger wie noch nie in einer seiner bisherigen acht Finalteilnahmen. Oder andersherum: Golden State ist beim Wettanbieter Westgate SuperBook in Las Vegas so klar favorisiert wie seit 16 Jahren kein Team mehr. Doch genau diese Situationen liebt LeBron James. Wenn niemand ihm und seinem Team etwas zutraut, wenn die Siegchance scheinbar am geringsten sind, dann bringt er oft seine besten Leistungen. Dann wächst der König über sich hinaus. Und dann diskutiert Amerika, ob womöglich doch nicht Michael Jordan, sondern LeBron James der beste Basketballer aller Zeiten sei?