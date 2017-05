Der schwerste Titel der Welt

Dieser Titel gehört uns allen. Zinedine Zidane

Real musste Rekorde aufstellen, um zu triumphieren: In allen 38 Ligaspielen haben die Madrilenen getroffen, wettbewerbsübergreifend gar in den letzten 64 Partien. Vor allem aber musste Real wohl mal zur Ruhe kommen. Vielleicht ist es kein Zufall, dass der Titel just in einer Saison erreicht wurde, vor der man auf dem Transfermarkt so wenig Geld ausgab wie seit 1998 nicht. Und ganz sicher ist er ein Verdienst von Zinédine Zidane.