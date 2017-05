Leichtathletik: Neue Rekordliste ab 2018?

"Es geht darum, dass man nicht jeden Rekord einzeln prüft, sondern einen Strich drunter macht und neu anfängt", sagte DLV-Präsident Clemens Prokop dem SID. Der 60-Jährige saß in der zuständigen Kommission, die in den letzten Monaten die Empfehlungen ausarbeitete: "Der europäische Verband würde gerne ab 1. Januar 2018 neu beginnen", so Prokop.