Schmerzmittel im Fußball: Weit verbreitet, aber nicht alternativlos

Pöttgen bestätigt, was schon Helge Riepenhof als Mannschaftsarzt des AS Rom und Chefarzt für Sportmedizin und Prophylaxe am Klinikum in Hamburg-Boberg beklagt hat: Dass in der Bundesliga im europäischen Vergleich am wenigsten in die so genannte "Performance Teams" investiert wird. Pöttgen: "Jedoch stellt sich nicht nur die Frage, wie viel investiert wird, sondern auch, wer als Vorstand oder Sportlicher Leiter die Kompetenz hat, Qualität in diesem Bereich zu beurteilen."