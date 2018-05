Mit dem perfekten Wurf zur Medaille

Mit seinem Basketball-Team will der Hagener in dieser Woche bei den Special Olympics in Kiel eine Medaille gewinnen. Es ist bereits seine vierte Teilnahme bei den nationalen Sportspielen für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung. Er ist einer von rund 4.600 Athleten, die sich in 19 Sportarten messen. Unter dem Motto "Gemeinsam stark" gehen dabei in 16 Disziplinen auch behinderte und nichtbehinderte Sportler zusammen an den Start.