Saison beginnt mit Bayern gegen Hoffenheim

Zum traditionellen Saisonknaller zwischen Borussia Dortmund und Bayern München kommt es am 11. Spieltag in Dortmund. Das erste Revierderby zwischen Schalke und dem BVB steigt am 14. Spieltag, während Bayern den aufstrebenden RB Leipzig am 16. Spieltag zu Hause empfängt. Wie die DFL weiter mitteilte, sind die ersten zeitgenauen Ansetzungen für die Bundesliga in der 28. Kalenderwoche (bis Mitte Juli) geplant, für die 2. Bundesliga soll das bereits in der kommenden Woche passieren.



In der 2. Bundesliga beginnt die Saison 2018/19 bereits am 3. August. Zum Auftakt steht die Begegnung zweier Klubs aus Norddeutschland auf dem Spielplan: Bundesliga-Absteiger Hamburger SV trifft auf Holstein Kiel (20.30 Uhr).



Zum ersten Pflichtspiel der Saison kommt es allerdings schon früher. Bayern München trifft am 12. August (20.30 Uhr/live im ZDF) in der Frankfurter Arena im Duell um den Supercup auf Pokalsieger Eintracht Frankfurt. Für Bayerns neuen Coach Niko Kovac geht es dabei gegen seine alte Mannschaft, mit der er sich im Mai noch im Pokalfinale gegen Bayern mit 3:1 durchgesetzt hatte.