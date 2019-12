"Theis Theis Baby"

Vfl-Fans Theis zu Besuch bei den Wölfen.

Quelle: imago

Obwohl der Niedersachse mittlerweile in der Beletage des Basketballs angekommen ist, schaut er regelmäßig auf die andere Seite des Atlantiks - in seine niedersächsische Heimat, zum VfL Wolfsburg. Theis ist seit seiner Kindheit großer Fan der Wölfe. Und wenn er es in Nordamerikas Arenen mit den besten Basketballern der Welt aufnimmt, dann drücken ihm auch einige Wolfsburger die Daumen. Theis steht etwa mit Maximilian Arnold in gutem Kontakt. Und Sportdirektor Marcel Schäfer war sogar schon bei ihm in Boston zu Besuch.