BVB gewinnt den ersten Titel der Saison

Die erste Halbzeit hat mir gut gefallen, da hätten wir ein Tor machen können. Manuel Neuer

Die Bayern bekamen die Partie vor dem Ende der ersten Halbzeit etwas besser in den Griff. Die Sturm-und-Drang-Phase der Dortmunder schien erstmal vorbei. Bis zur Pause hielt die BVB-Abwehr, die nach der enttäuschenden Schlussphase der vergangenen Saison als Schwachstelle ausgemacht worden war, aber stand. Früh nach dem Seitenwechsel führte eine Co-Produktion vom stark nachsetzenden Reus, Sancho und Alcacer zum umjubelten BVB-Tor. Doch die Bayern erholten sich schnell von dem Rückschlag und kamen vermehrt zu Chancen. Hitz rettete in höchster Not vor Joshua Kimmich (67.), ehe auf der Gegenseite Sancho Neuer tunnelte und auf 2:0 erhöhte. Nationalspieler Kimmich hatte wenig später großes Glück, dass ihm Schiedsrichter Daniel Siebert nach einem Tritt auf den Fuß von Sancho nur die Gelbe Karte zeigte (76.).