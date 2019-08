Gehörloser Tennisprofi schreibt Geschichte

Ganz gut in Lee hineinversetzen kann sich Yannick Hanfmann. Der deutsche Tennisprofi ist schwerhörig, auch die Behinderung des Karlsruhers ist angeboren. Sie sei auf dem Tennisplatz sogar "eher positiv, weil ich nicht alles höre, was geredet wird", sagte der 27-Jährige einmal. Nun wartet in Winston-Salem der an Position drei gesetzte Pole Hubert Hurkacz auf Lee. Egal wie es ausgeht, er ist ein Sieger.