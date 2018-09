Tour de Ski: Weng und Ustjugow favorisiert

Der Sieg geht – in Abwesenheit der bis zum Saisonende gesperrten Therese Johaug - bei den Frauen wohl nur über Vorjahressiegerin und Dauerläuferin Heidi Weng. Die Norwegerin ist eine erprobte Vielstarterin, fühlt sich wohl auf jeder Strecke und in beiden Stilarten. Offensichtlich ist sie auch ein Regenerationswunder. Das sind die Zutaten einer potentiellen Gesamtsiegerin. Der Erfolg bei der Tour de Ski, das sei den Verweigerern ins Stammbuch geschrieben, bringt dermaßen viele Punkte (400 für den Gesamtsieg, je 50 pro Etappenerfolg), dass man damit oft schon dem Sieg im Gesamtweltcup entscheidend näher kam. All das spült auch ordentlich Geld in die Haushaltskasse. Nicht zu verachten also, wird sich Weng gesagt haben. Sie braucht aber nach eigenem Bekunden dafür pro Nacht zehn Stunden Schlaf – mindestens. Das zu schaffen, scheint aber auf dieser stressigen Hatz quer durch die Alpen (sieben Etappen an neun Tagen) ein echtes Kunststück zu sein.