VfB Stuttgart - hat der Abstieg gut getan?

Längst hat auch der neue Präsident Wolfgang Dietrich die Strategie einer Perspektivmannschaft nebst neu aufgestellter Nachwuchsförderung zur neuen Leitlinie erhoben. Der VfB ist also wieder jung - und mancher hofft, es fühlt sich bald an wie einst bei den jungen Wilden.



Die kamen damals zwar aus Bad Cannstatt oder zumindest aus der Umgebung, aber wenigstens, so sehen es die Anhänger, geht es nicht so weiter wie in den vergangenen Jahren.



Das viele Geld (Personaletat 40 Millionen Euro) wird nicht nur in Spieler investiert, sondern fließt zum großen Teil in Infrastruktur und Nachwuchszentrum. Und das steht mitten in Bad Cannstatt.