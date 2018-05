Erstmals in der Fußball-Geschichte hatte es vier Wechsel in Deutschland gegeben - am 21. Juli dieses Jahres in Sandhausen. Bei der U19-EM wurden im Spiel um Platz fünf zwischen Deutschland und der Niederlande der DFB-Spieler Emmanuel Iyoha sowie der Niederländer Michael Vlap in der Verlängerung eingewechselt. "Als Trainer begrüße ich diese Maßnahme", hatte DFB-Coach Guido Streichsbier gesagt.