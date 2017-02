Sportchef Olaf Rebbe hatte schon in der Winterpause die Weichen für diesen Paradigmenwechsel gestellt. Mit den Abgängen weiterer Großverdiener wie Luiz Gustavo und Ricardo Rodriguez soll das Budget im Sommer weiter entlastet werden. Sinnbildlich für den "neuen VfL" stehen ohnehin andere. So spielte sich am Sonntag Daniel Didavi - vor der Saison ablösefrei vom Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart gekommen - in den Vordergrund.