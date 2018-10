Weinzierl übernimmt in Stuttgart

Der neue Trainer wird am Mittwoch das erste Training leiten. "Mit Markus Weinzierl haben wir einen absolut erfolgshungrigen Trainer verpflichtet, der die Bundesliga genau kennt und weiß, auf was es in unserer Situation ankommt" , sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke in einer Vereinsmitteilung: "Unsere Gespräche waren vom ersten Moment an sehr vertraut und zielführend."