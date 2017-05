VfL: "So kann es nicht weitergehen"

So kündigte der mächtige VW-Konzernvorstand und Aufsichtsratschef Francisco Javier Garcia Sanz nach der desolaten Saison Konsequenzen an. "Natürlich kann es so nicht weitergehen. Oder glauben Sie, ich will jedes Jahr Relegation spielen", sagte er: "Wir müssen analysieren, was in dieser Saison passiert ist. Wir können ja nicht zufrieden sein mit dem, was wir erreicht haben."