Kerber ist zurück im Rampenlicht

Bisher gab es hier und da mal ein paar englische Fragen an die Weltranglistenzehnte, das war es auch schon. Das Interesse an Kerber außerhalb der deutschsprachigen Medien blieb bis zum Finale verschwindend gering. Doch eine hatte ganz genau hingeschaut: Serena Williams.



"Viele Leute haben Angie seit Turnierbeginn nicht beachtet - ich schon", betonte die siebenmalige Wimbledonsiegerin, "sie spielt richtig gut, Rasen ist einfach ihr Lieblingsbelag. Glaubt mir, ich weiß, dass sie hier unbedingt gewinnen will. Genau wie ich." Am Samstag stehen sich die beiden nun im Endspiel von Wimbledon gegenüber, wie bereits vor zwei Jahren. "Ich denke, dass es wieder ein richtig gutes Finale zwischen uns wird. Und hoffentlich mit einem guten Ergebnis", fügte Williams hinzu.